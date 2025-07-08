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Между Россией и США есть потенциал для перезапуска отношений, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2025
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12:39 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/perezapusk-2027867988.html
Между Россией и США есть потенциал для перезапуска отношений, заявил Песков
Между Россией и США есть потенциал для перезапуска отношений, заявил Песков - РИА Новости, 08.07.2025
Между Россией и США есть потенциал для перезапуска отношений, заявил Песков
Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T12:39:00+03:00
2025-07-08T12:39:00+03:00
экономика
россия
сша
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее. При этом эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль бизнесу двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном исключении США из списка недружественных для России стран.
https://ria.ru/20250708/pravda-2027811448.html
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экономика, россия, сша, дмитрий песков, в мире
Экономика, Россия, США, Дмитрий Песков, В мире
Между Россией и США есть потенциал для перезапуска отношений, заявил Песков

Песков: между РФ и США есть потенциал для перезапуска экономических отношений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Между Россией и США есть широкий потенциал для перезапуска экономических отношений, проекты по линии бизнеса способны принести большую прибыль обеим странам, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы полагаем, что между нашими странами есть очень широкий потенциал для перезапуска торгово-экономических отношений, запуска множества проектов в сфере экономики, взаимных инвестиций, торговли и так далее. При этом эти проекты действительно востребованы представителями бизнеса двух стран и способны принести большую прибыль бизнесу двух стран", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости о возможном исключении США из списка недружественных для России стран.
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