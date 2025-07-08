https://ria.ru/20250708/perevody-2027878568.html

В России снизилось число подозрительных переводов между физлицами

В России снизилось число подозрительных переводов между физлицами - РИА Новости, 08.07.2025

В России снизилось число подозрительных переводов между физлицами

Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:16:00+03:00

2025-07-08T13:16:00+03:00

2025-07-08T13:16:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов подозрительных переводов между физлицами в среднем на 20%, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В результате принятых межведомственных мер по противодействию использованию в схемах "дропов" с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных р2р переводов в среднем на 20%", - говорится в отчете. "Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов", - также отмечается там.

https://ria.ru/20250622/perevody-2024559529.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)