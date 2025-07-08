https://ria.ru/20250708/perevody-2027878568.html
В России снизилось число подозрительных переводов между физлицами
В России снизилось число подозрительных переводов между физлицами - РИА Новости, 08.07.2025
В России снизилось число подозрительных переводов между физлицами
Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:16:00+03:00
2025-07-08T13:16:00+03:00
2025-07-08T13:16:00+03:00
экономика
россия
владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов подозрительных переводов между физлицами в среднем на 20%, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "В результате принятых межведомственных мер по противодействию использованию в схемах "дропов" с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных р2р переводов в среднем на 20%", - говорится в отчете. "Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов", - также отмечается там.
https://ria.ru/20250622/perevody-2024559529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Экономика, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
В России снизилось число подозрительных переводов между физлицами
Росфинмониторинг зафиксировал снижение подозрительных переводов на 20% за год
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в результате межведомственных мер по противодействию использования в схемах "дропов" фиксирует с апреля 2024 года снижение объемов подозрительных переводов между физлицами в среднем на 20%, говорится в годовом отчете ведомства к встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"В результате принятых межведомственных мер по противодействию использованию в схемах "дропов" с апреля 2024 г. фиксируется снижение объемов подозрительных р2р переводов в среднем на 20%", - говорится в отчете.
"Стоимость банковских карт "дропов" на теневом рынке выросла более чем в 5 раз, сократился (до нескольких дней) срок использования счетов и карт "дропов", - также отмечается там.