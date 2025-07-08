https://ria.ru/20250708/perechen-2027886038.html
Росфинмониторинг за 2024 год внес 80 организаций в перечень экстремистских
Росфинмониторинг за 2024 год внес 80 организаций в перечень экстремистских - РИА Новости, 08.07.2025
Росфинмониторинг за 2024 год внес 80 организаций в перечень экстремистских
Росфинмониторинг в 2024 году внес 3165 физических лиц и 80 организаций в перечень террористов и экстремистов, заморожены их активы на 245 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:39:00+03:00
2025-07-08T13:39:00+03:00
2025-07-08T13:39:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
общество
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году внес 3165 физических лиц и 80 организаций в перечень террористов и экстремистов, заморожены их активы на 245 миллионов рублей, говорится в годовом отчете ведомства за прошлый год."По состоянию на 31 декабря 2024 г. в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму… были включены сведения в отношении более 16 тыс. физических лиц и свыше 800 организаций", - говорится в документе.По данным Росфинмониторинга, решением межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (в том числе по запросам иностранных государств) заблокированы финансовые активы около 1,5 тысяч лиц."3165 физических лиц и 80 организаций включено в перечень в 2024 году. Заморожено активов фигурантов перечня на сумму 245 млн. рублей", - отмечается в годовом отчете.Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
https://ria.ru/20250627/perechen-2025860183.html
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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Общество
Росфинмониторинг за 2024 год внес 80 организаций в перечень экстремистских
Росфинмониторинг за 2024 год внес 3165 физических лиц в список террористов
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Росфинмониторинг в 2024 году внес 3165 физических лиц и 80 организаций в перечень террористов и экстремистов, заморожены их активы на 245 миллионов рублей, говорится в годовом отчете ведомства за прошлый год.
"По состоянию на 31 декабря 2024 г. в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму… были включены сведения в отношении более 16 тыс. физических лиц и свыше 800 организаций", - говорится в документе.
По данным Росфинмониторинга
, решением межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (в том числе по запросам иностранных государств) заблокированы финансовые активы около 1,5 тысяч лиц.
"3165 физических лиц и 80 организаций включено в перечень в 2024 году. Заморожено активов фигурантов перечня на сумму 245 млн. рублей", - отмечается в годовом отчете.
Людям и организациям, попавшим в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.