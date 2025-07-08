https://ria.ru/20250708/pentagon-2027810038.html
Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения
Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения - РИА Новости, 08.07.2025
Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения
Пентагон готовится передать Киеву дополнительное оборонительное вооружение со стороны США, сообщает Reuters. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:53:00+03:00
2025-07-08T04:53:00+03:00
2025-07-08T09:03:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пентагон готовится передать Киеву дополнительное оборонительное вооружение со стороны США, сообщает Reuters."Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения", — говорится в публикации агентства.В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения
Пентагон сообщил о предстоящей отправке Украине оборонительного вооружения