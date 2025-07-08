https://ria.ru/20250708/pentagon-2027810038.html

Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения

Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения - РИА Новости, 08.07.2025

Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения

Пентагон готовится передать Киеву дополнительное оборонительное вооружение со стороны США, сообщает Reuters. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T04:53:00+03:00

2025-07-08T04:53:00+03:00

2025-07-08T09:03:00+03:00

в мире

украина

пентагон

сша

дональд трамп

сергей лавров

министерство обороны сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/13/1897155216_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ac875b317de7a65c2958d4b60abfb0c.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пентагон готовится передать Киеву дополнительное оборонительное вооружение со стороны США, сообщает Reuters."Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения", — говорится в публикации агентства.В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027805971.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, пентагон, сша, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, россия