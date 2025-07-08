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Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения - РИА Новости, 08.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:53 08.07.2025 (обновлено: 09:03 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pentagon-2027810038.html
Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения
Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения - РИА Новости, 08.07.2025
Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения
Пентагон готовится передать Киеву дополнительное оборонительное вооружение со стороны США, сообщает Reuters. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T04:53:00+03:00
2025-07-08T09:03:00+03:00
в мире
украина
пентагон
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сергей лавров
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пентагон готовится передать Киеву дополнительное оборонительное вооружение со стороны США, сообщает Reuters."Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения", — говорится в публикации агентства.В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027805971.html
https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html
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в мире, украина, пентагон, сша, дональд трамп, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, россия
В мире, Украина, Пентагон, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, Россия, Специальная военная операция на Украине
Пентагон сообщил о скорой отправке Украине вооружения

Пентагон сообщил о предстоящей отправке Украине оборонительного вооружения

© AP Photo / Carolyn KasterПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Пентагон готовится передать Киеву дополнительное оборонительное вооружение со стороны США, сообщает Reuters.
"Пентагон заявляет, что министерство обороны США отправит Украине дополнительные оборонительные вооружения", — говорится в публикации агентства.
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Ранее во вторник президент США Дональд Трамп пообещал дать Киеву больше оружия, в первую очередь — оборонительные средства. При этом, как пишет Wall Street Journal, американский лидер утверждает о готовности предоставить столько военной помощи, сколько сможет.

В начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину и-за истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила эти данные телеканалу NBC, отметив, что решение приняли, руководствуясь первостепенной значимостью интересов страны.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
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