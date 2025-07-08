https://ria.ru/20250708/pensiya-2027795956.html

Названы шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа

Названы шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа - РИА Новости, 08.07.2025

Названы шесть категорий россиян, которым повысят пенсию с 1 августа

С 1 августа вырастут пенсии у некоторых категорий граждан. Кроме того, будет сделан перерасчет пенсии работающим пенсионерам, рассказал агентству "Прайм" доцент РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T03:15:00+03:00

2025-07-08T03:15:00+03:00

2025-07-08T03:15:00+03:00

общество

игорь балынин

россия

пенсии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. С 1 августа вырастут пенсии у некоторых категорий граждан. Кроме того, будет сделан перерасчет пенсии работающим пенсионерам, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.По его словам, у отпраздновавших в июле 80-летний юбилей либо получивших I группу инвалидности фиксированная выплата к пенсии увеличится более чем в два раза. Ее размер составит 19129,40 рублей вместо прежних 8907,70 рублей."Также будет осуществлена беззаявительная корректировка размеров страховых пенсий пенсионеров, которые осуществляли свою трудовую деятельность в 2024 году. Максимальная сумма увеличения размера страховой пенсии по старости для данной категории пенсионеров составит 437,07 рублей", — рассказал Балынин.Помимо этого, в августе повысят пенсии лицам, получающим накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. Также вырастут доплаты к пенсии у членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников организаций угольной промышленности.

https://ria.ru/20250703/pensiya-2026843644.html

https://ria.ru/20250630/lgoty-2025970618.html

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общество, игорь балынин, россия, пенсии