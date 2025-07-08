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Госдума запретила начислять пени по кредитным долгам умершего заемщика
Госдума запретила начислять пени по кредитным долгам умершего заемщика - РИА Новости, 08.07.2025
Госдума запретила начислять пени по кредитным долгам умершего заемщика
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:03:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство. Документ в случае смерти заемщика запрещает кредиторам начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства его наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ или решением суда. Причем это касается и ипотеки. Соответствующие изменения вносятся в статью 14 закона "О потребительском кредите (займе)". Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. При этом его положения будут применяться и к правоотношениям, возникающим из заключенных до этой даты договоров, в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 сентября. В соответствии с Гражданским кодексом, принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок. Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнают о таких долгах от кредиторов, которые связываются с ними и требуют полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы, сказано в пояснительной записке.
https://ria.ru/20250211/kredity-1998608093.html
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экономика, ипотека, россия, госдума рф
Экономика, Ипотека, Россия, Госдума РФ
Госдума запретила начислять пени по кредитным долгам умершего заемщика
ГД запретила начислять пени по просроченным кредитам умершего заемщика
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, запрещающий начислять пени по просроченным кредитным долгам умершего заемщика до вступления его наследников в наследство.
Документ в случае смерти заемщика запрещает кредиторам начислять неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа) до принятия наследства его наследником (наследниками), но не более шести месяцев со дня открытия наследства, если иное не установлено законодательством РФ
или решением суда. Причем это касается и ипотеки.
Соответствующие изменения вносятся в статью 14 закона "О потребительском кредите (займе)".
Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2025 года. При этом его положения будут применяться и к правоотношениям, возникающим из заключенных до этой даты договоров, в части прав и обязанностей, которые возникнут после 1 сентября.
В соответствии с Гражданским кодексом, принявшие наследство граждане отвечают по долгам (в том числе кредитным) наследодателя солидарно, то есть совместно, пропорционально своим долям в наследстве. При этом для вступления в наследство установлен шестимесячный срок.
Однако на практике наследники не всегда заранее осведомлены о кредитных долгах наследодателя. До принятия наследства они зачастую узнают о таких долгах от кредиторов, которые связываются с ними и требуют полностью погасить задолженность, включая пени и штрафы, сказано в пояснительной записке.