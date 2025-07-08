https://ria.ru/20250708/pashinyan-2028012737.html

Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении"

Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении" - РИА Новости, 08.07.2025

Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении"

Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T19:35:00+03:00

2025-07-08T19:35:00+03:00

2025-07-08T20:52:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщила президентская пресс-служба."Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", — указали там.В соответствии с поправками:Парламент принял соответствующие законопроекты в четверг. Оппозиционные фракции назвали поправки антиконституционными и направленным на захват "Электросетей Армении". В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами. Карапетян вместе с членами своей семьи ранее официально уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании "Электрические сети Армении".Преследование Карапетяна в Армении

https://ria.ru/20250708/slovakija-2027991402.html

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

https://ria.ru/20250708/pashinyan-2027847486.html

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