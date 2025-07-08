Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении"
Хачатурян утвердил поправки, позволяющие национализировать "Электросети Армении"
© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент Армении Ваагн Хачатурян
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент Армении Ваагн Хачатурян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщила президентская пресс-служба.
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"Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", — указали там.
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В соответствии с поправками:
- уполномоченная комиссия может инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетике, нарушениях обязанностей и прав потребителей;
- при отказе компании от лицензии регулятор вправе заставить ее продолжить работу либо передать полномочия временному управляющему;
- глава комиссии после начала административного производства может сам назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа компании;
- председатель регулятора может утверждать программу устранения нарушений, требовать от компании выполнения обозначенных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления, требовать изменения в уставе компании, замену сотрудников в органах управления;
- при продаже фирмы правительство имеет преимущественное право на ее приобретение: при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который может принять решение о покупке в течение трех месяцев;
- стоимость компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется по закону "Об оценочной деятельности".
Парламент принял соответствующие законопроекты в четверг. Оппозиционные фракции назвали поправки антиконституционными и направленным на захват "Электросетей Армении". В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами. Карапетян вместе с членами своей семьи ранее официально уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании "Электрические сети Армении".
Преследование Карапетяна в Армении
- В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
- Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
- Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
- Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
- После обысков в офисе ГК "Ташир" в Ереване 3 июля СК Армении завел дело против четырех человек по статье об "отмывании денег в особо крупных размерах". Двух сотрудников арестовали.
- В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
- В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
- Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.