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Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении" - РИА Новости, 08.07.2025
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19:35 08.07.2025 (обновлено: 20:52 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/pashinyan-2028012737.html
Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении"
Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении" - РИА Новости, 08.07.2025
Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении"
Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T19:35:00+03:00
2025-07-08T20:52:00+03:00
армения
электросети армении
преследование карапетяна в армении
никол пашинян
армянская апостольская церковь
в мире
самвел карапетян
ваагн хачатурян
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщила президентская пресс-служба."Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", — указали там.В соответствии с поправками:Парламент принял соответствующие законопроекты в четверг. Оппозиционные фракции назвали поправки антиконституционными и направленным на захват "Электросетей Армении". В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами. Карапетян вместе с членами своей семьи ранее официально уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании "Электрические сети Армении".Преследование Карапетяна в Армении
https://ria.ru/20250708/slovakija-2027991402.html
https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html
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армения, электросети армении, преследование карапетяна в армении , никол пашинян, армянская апостольская церковь, в мире, самвел карапетян, ваагн хачатурян, электрические сети армении
Армения, Электросети Армении, Преследование Карапетяна в Армении , Никол Пашинян, Армянская апостольская церковь, В мире, Самвел Карапетян, Ваагн Хачатурян, Электрические сети Армении
Хачатурян подписал законы для национализации "Электросетей Армении"

Хачатурян утвердил поправки, позволяющие национализировать "Электросети Армении"

© Sputnik / Арам НерсесянПрезидент Армении Ваагн Хачатурян
Президент Армении Ваагн Хачатурян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Арам Нерсесян
Президент Армении Ваагн Хачатурян. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил поправки в законы, позволяющие национализировать компанию "Электросети Армении", принадлежащую арестованному предпринимателю Самвелу Карапетяну, сообщила президентская пресс-служба.
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"Президент Армении утвердил принятые Национальным собранием поправки в законы "Об энергетике" и "О комиссии по урегулированию общественных услуг", — указали там.
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В соответствии с поправками:
  • уполномоченная комиссия может инициировать административное производство при угрозе безопасности энергетике, нарушениях обязанностей и прав потребителей;
  • при отказе компании от лицензии регулятор вправе заставить ее продолжить работу либо передать полномочия временному управляющему;
  • глава комиссии после начала административного производства может сам назначить временного управляющего, к которому перейдут все полномочия исполнительного органа компании;
  • председатель регулятора может утверждать программу устранения нарушений, требовать от компании выполнения обозначенных в ней мер, созывать заседание высшего органа управления, требовать изменения в уставе компании, замену сотрудников в органах управления;
  • при продаже фирмы правительство имеет преимущественное право на ее приобретение: при сделке лицензиат должен уведомить исполнительный орган, который может принять решение о покупке в течение трех месяцев;
  • стоимость компании не может превышать ее рыночную стоимость, которая определяется по закону "Об оценочной деятельности".
Парламент принял соответствующие законопроекты в четверг. Оппозиционные фракции назвали поправки антиконституционными и направленным на захват "Электросетей Армении". В самой компании назвали процесс национализации незаконным, пообещав бороться всеми доступными средствами. Карапетян вместе с членами своей семьи ранее официально уведомил власти Армении о начале инвестиционного спора в связи с действиями против него и компании "Электрические сети Армении".
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Преследование Карапетяна в Армении

  • В МВД Армении 17 июня сообщили о проведении оперативных мероприятий у дома Карапетяна в Ереване.
  • Там собрались его сторонники и близкие семьи, задержали более 50 человек.
  • Бизнесмен сам покинул дом и уехал в полицейской машине.
  • Суд в Ереване 18 июня арестовал Карапетяна на два месяца, его обвиняют в призывах к свержению власти, сейчас он находится в СИЗО.
  • После обысков в офисе ГК "Ташир" в Ереване 3 июля СК Армении завел дело против четырех человек по статье об "отмывании денег в особо крупных размерах". Двух сотрудников арестовали.
  • В пресс-службе офиса предпринимателя отметили, что попытки представить гражданскую позицию как угрозу строю направлены на запугивание и подавление инакомыслия.
  • В свою очередь, глава ГК "Ташир" и члены его семьи уведомили власти о начале инвестиционного спора по этому вопросу.
  • Россия готова при необходимости помочь бизнесмену, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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