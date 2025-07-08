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Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви
Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 08.07.2025
Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви
Премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:05:00+03:00
2025-07-08T11:05:00+03:00
2025-07-08T12:10:00+03:00
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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.Он утверждает, что духовный центр Армянской апостольской церкви "захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден"."Я буду руководить этим освобождением", — написал Пашинян в соцсети Facebook*.Также он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявив, что они "не имеют никакого отношения к Христу".При этом в конце июня премьер призывал оппонентов вести дискуссию без оскорблений, пообещав начать с себя.Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, никол пашинян, гарегин ii, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, преследование карапетяна в армении , ереван, россия
Армения, Никол Пашинян, Гарегин II, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, Преследование Карапетяна в Армении , Ереван, Россия
Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви
Пашинян пообещал лично возглавить борьбу против католикоса всех армян
ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.
Он утверждает, что духовный центр Армянской апостольской церкви "захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден".
"Я буду руководить этим освобождением", — написал Пашинян в соцсети Facebook*.
Также он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявив, что они "не имеют никакого отношения к Христу".
При этом в конце июня премьер призывал оппонентов вести дискуссию без оскорблений, пообещав начать с себя.
- В последнее время премьер усилил нападки на Армянскую апостольскую церковь. В конце мая он разместил в соцсетях оскорбительные посты в адрес ААЦ, в том числе с использованием ненормативной лексики. Вскоре Пашинян предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем решающую роль государства.
- В середине июня в Армении арестовали российского предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна, выступившего в поддержку ААЦ. Против него выдвинули обвинение в призывах к свержению власти.
- Это вызвало возмущение представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
- Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в прошлом году отставки премьера. Адвокат назвал эти обвинения смешными, а сам процесс — политическим преследованием.
- В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.