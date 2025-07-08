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Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви

Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 08.07.2025

Пашинян вновь оскорбил главу Армянской апостольской церкви

Премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:05:00+03:00

2025-07-08T11:05:00+03:00

2025-07-08T12:10:00+03:00

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ЕРЕВАН, 8 июл — РИА Новости. Премьер Армении Никол Пашинян вновь оскорбил католикоса всех армян Гарегина II и пообещал лично возглавить борьбу против него.Он утверждает, что духовный центр Армянской апостольской церкви "захвачен антихристианской, безнравственной, антинациональной, антигосударственной группировкой и должен быть освобожден"."Я буду руководить этим освобождением", — написал Пашинян в соцсети Facebook*.Также он назвал мирскими именами Гарегина II и арестованных архиепископов Микаэла Аджапахяна и Баграта Галстаняна, заявив, что они "не имеют никакого отношения к Христу".При этом в конце июня премьер призывал оппонентов вести дискуссию без оскорблений, пообещав начать с себя.Пашинян против ААЦ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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