https://ria.ru/20250708/panda-2028022653.html

Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары

Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары - РИА Новости, 08.07.2025

Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары

Панды в Московском зоопарке будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 08.07.2025

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2025-07-08T20:45:00+03:00

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общество

светлана акулова

евгений тишковец

московский зоопарк

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Панды в Московском зоопарке будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32 - 35 градусов. "В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара!" - написала Акулова в Telegram-канале. Генеральный директор отметила, что во внутренних вольерах поддерживается уютная для панд температура, а также работает система орошения и вентиляции.

https://ria.ru/20250708/pogoda-2027882762.html

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Панды в Московском зоопарке В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара! Генеральный директор отметила, что во внутренних вольерах поддерживается уютная для панд температура, а также работает система орошения и вентиляции. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-08T20:45 true PT1M25S

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общество, светлана акулова, евгений тишковец, московский зоопарк