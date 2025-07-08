https://ria.ru/20250708/panda-2028022653.html
Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары
Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары - РИА Новости, 08.07.2025
Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары
Панды в Московском зоопарке будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:45:00+03:00
2025-07-08T20:45:00+03:00
2025-07-08T20:46:00+03:00
общество
светлана акулова
евгений тишковец
московский зоопарк
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Панды в Московском зоопарке будут больше находиться во внутренних вольерах из-за жары, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец 6 июля рассказал РИА Новости, что в московском регионе самыми знойными днями станут четверг и пятница, когда днем воздух прогреется до плюс 32 - 35 градусов. "В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара!" - написала Акулова в Telegram-канале. Генеральный директор отметила, что во внутренних вольерах поддерживается уютная для панд температура, а также работает система орошения и вентиляции.
https://ria.ru/20250708/pogoda-2027882762.html
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Панды в Московском зоопарке
В связи с пришедшей жарой и высокой температурой наши любимые панды будут много времени находиться во внутренних вольерах, иногда даже принудительно, чтобы не нанести себе вред в виде теплового удара!
Генеральный директор отметила, что во внутренних вольерах поддерживается уютная для панд температура, а также работает система орошения и вентиляции.
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общество, светлана акулова, евгений тишковец, московский зоопарк
Общество, Светлана Акулова, Евгений Тишковец, Московский зоопарк
Московский зоопарк примет меры для защиты панд от жары
Панды в Московском зоопарке будут больше находиться в помещениях из-за жары