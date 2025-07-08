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Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью - РИА Новости, 08.07.2025
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01:58 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027801522.html
Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью
Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью - РИА Новости, 08.07.2025
Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью
Зюзинский суд Москвы начнет рассматривать дело москвича Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:58:00+03:00
2025-07-08T01:58:00+03:00
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы начнет рассматривать дело москвича Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 8 июля в 13:00", - сказали в суде. Первое судебное заседание должно было состояться 26 июня, однако его отложили на июль. По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка десяти градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм. Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007344801.html
https://ria.ru/20240409/otravlenie-1938918832.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью

Суд рассмотрит дело москвича Балакина об отравлении знакомого пирожком с ртутью

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы начнет рассматривать дело москвича Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 8 июля в 13:00", - сказали в суде.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Москвич простил знакомого, пытавшегося отравить его
26 марта, 07:07
Первое судебное заседание должно было состояться 26 июня, однако его отложили на июль.
По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка десяти градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.
Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.
Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
Сотрудники правоохранительных органов Приднестровья - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
В Тирасполе женщина пыталась отравить ребенка выпечкой с крысиным ядом
9 апреля 2024, 18:23
 
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