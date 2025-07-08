Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью
Суд рассмотрит дело москвича Балакина об отравлении знакомого пирожком с ртутью
Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы начнет рассматривать дело москвича Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 8 июля в 13:00", - сказали в суде.
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Первое судебное заседание должно было состояться 26 июня, однако его отложили на июль.
По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка десяти градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес.
Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ).
Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм.
Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.
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