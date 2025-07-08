https://ria.ru/20250708/otravlenie-2027801522.html

Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью

Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью - РИА Новости, 08.07.2025

Суд рассмотрит дело об отравлении пирожком с ртутью

Зюзинский суд Москвы начнет рассматривать дело москвича Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:58:00+03:00

2025-07-08T01:58:00+03:00

2025-07-08T01:58:00+03:00

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Зюзинский суд Москвы начнет рассматривать дело москвича Дмитрия Балакина, обвиняемого в попытке отравить знакомого пирожком с ртутью, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 8 июля в 13:00", - сказали в суде. Первое судебное заседание должно было состояться 26 июня, однако его отложили на июль. По данным следствия, в начале января фигурант из-за ревности решил отравить знакомого ртутью. Для этого он купил порядка десяти градусников и добавил содержимое в шприц. В феврале обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу знакомого. После этого потерпевший почувствовал себя плохо и был госпитализирован. В прокуратуре подчеркнули, что фигурант дела, симулировавший отравление, также был доставлен в медучреждение, где умышленно скрыл от врачей данные о своем удовлетворительном состоянии, стремясь избежать подозрений в свой адрес. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ). Ранее в СК РФ отметили, что в ходе расследования обвиняемый выдвигал противоречивые версии, пытаясь представить происшествие как несчастный случай и ввести следствие в заблуждение. По сообщению ведомства, проверки продукции не выявили нарушений норм. Следователи уточняли, что мужчина признал вину, а в ходе допроса и проверки показаний на месте подробно все рассказал. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей.

https://ria.ru/20250326/otravlenie-2007344801.html

https://ria.ru/20240409/otravlenie-1938918832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)