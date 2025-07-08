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Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске - РИА Новости, 08.07.2025
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Туризм
 
07:27 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/otpusk-2027815501.html
Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске
Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске - РИА Новости, 08.07.2025
Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске
Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей на человека, каждый четвертый - не больше 50 тысяч рублей, а каждый пятый - от 100 до 200 тысяч... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:27:00+03:00
2025-07-08T07:27:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей на человека, каждый четвертый - не больше 50 тысяч рублей, а каждый пятый - от 100 до 200 тысяч рублей, посчитали для РИА Новости в сервисе "Зарплата.ру". "Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 000 рублей – 25%, от 50 до 100 тысяч рублей – 38%, от 100 до 200 тысяч рублей – 21%, от 200 до 300 тысяч рублей – 11%, от 300 до 500 тысяч рублей – 3%", - сказано в исследовании. По 1% респондентов тратят от 500 тысяч до миллиона и больше миллиона. Основными статьями расхода респонденты назвали еду - походы по кафе и ресторанам, аренду жилья, экскурсии и шоппинг. Меньше денег тратится на спа-процедуры и уход за собой, а также на аренду транспорта. "Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают: за 1-3 месяца – 24% опрошенных, за 3-6 месяцев – 25%, за 6-9 месяцев – 12%, начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаются из предыдущего – 20%, а у 19% опрошенных нет нужды откладывать деньги", - сказано в исследовании. Исследование проводилось с 23 июня по 7 июля среди 2150 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ.
https://ria.ru/20250522/otpusk-2018366239.html
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общество, россия, отдых в россии, новости - туризм, туризм
Туризм, Общество, Россия, отдых в России, Новости - Туризм, Туризм
Опрос показал, сколько россияне тратят в отпуске

"Зарплата.ру": каждый четвертый россиянин тратит на отпуск менее 50 тысяч рублей

© Depositphotos.com / EpicStockMedia Молодые люди наслаждаются закатом на море
Молодые люди наслаждаются закатом на море - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Depositphotos.com / EpicStockMedia
Молодые люди наслаждаются закатом на море . Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Почти 40% россиян тратят в отпуске от 50 до 100 тысяч рублей на человека, каждый четвертый - не больше 50 тысяч рублей, а каждый пятый - от 100 до 200 тысяч рублей, посчитали для РИА Новости в сервисе "Зарплата.ру".
"Если учитывать все планируемые расходы на одного человека, то в этом году на летний отпуск респонденты тратят менее 50 000 рублей – 25%, от 50 до 100 тысяч рублей – 38%, от 100 до 200 тысяч рублей – 21%, от 200 до 300 тысяч рублей – 11%, от 300 до 500 тысяч рублей – 3%", - сказано в исследовании.
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По 1% респондентов тратят от 500 тысяч до миллиона и больше миллиона.
Основными статьями расхода респонденты назвали еду - походы по кафе и ресторанам, аренду жилья, экскурсии и шоппинг. Меньше денег тратится на спа-процедуры и уход за собой, а также на аренду транспорта.
"Респонденты рассказали, что откладывать деньги на отпуск начинают: за 1-3 месяца – 24% опрошенных, за 3-6 месяцев – 25%, за 6-9 месяцев – 12%, начинают копить на следующий отпуск сразу же, как возвращаются из предыдущего – 20%, а у 19% опрошенных нет нужды откладывать деньги", - сказано в исследовании.
Исследование проводилось с 23 июня по 7 июля среди 2150 сотрудников в возрасте от 25 до 55 лет во всех федеральных округах РФ.
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