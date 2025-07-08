Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о работе регулятора за год. Ключевые итоги — в материале РИА Новости.
- Пресечены незаконные операции с госзакупками на 39 миллиардов рублей, предотвращено хищение более 27 миллиардов бюджетных средств.
- Ликвидировано шесть теневых площадок с объемом около 11 миллиардов, установлено более 50 организаторов и более 500 заказчиков таких услуг, технических участников — около двух тысяч.
- Банки предотвратили вывод в теневой оборот 500 миллиардов благодаря мерам противодействия незаконным операциям.
- Росфинмониторинг внес 3165 человек и 80 организаций в список террористов и экстремистов, заморожены активы фигурантов на 245 миллионов.
- Подозрительные переводы между физлицами упали на 20%, стоимость банковских карт "дроппов" на теневом рынке выросла более чем в пять раз, сократился срок использования счетов — до нескольких дней.
Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.
- Преступники стали вовлекать в незаконные операции детей, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников. Разработан механизм борьбы с такими преступлениями.
Со своей стороны, Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях.