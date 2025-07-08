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Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства - РИА Новости, 08.07.2025
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13:18 08.07.2025 (обновлено: 14:13 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/otchet-2027879042.html
Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства
Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства - РИА Новости, 08.07.2025
Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства
Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о работе регулятора за год. Ключевые итоги — в материале РИА... РИА Новости, 08.07.2025
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владимир путин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
экономика
общество
юрий чиханчин
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о работе регулятора за год. Ключевые итоги — в материале РИА Новости.Со своей стороны, Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях.
https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html
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Встреча Путина с директором Росфинмониторинга Чиханчиным
Росфинмониторинг в прошлом году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 млрд рублей, доложил Путину глава ведомства Чиханчин.
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владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика, общество, юрий чиханчин
Владимир Путин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Экономика, Общество, Юрий Чиханчин

Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о работе регулятора за год. Ключевые итоги — в материале РИА Новости.
  • Пресечены незаконные операции с госзакупками на 39 миллиардов рублей, предотвращено хищение более 27 миллиардов бюджетных средств.
  • Ликвидировано шесть теневых площадок с объемом около 11 миллиардов, установлено более 50 организаторов и более 500 заказчиков таких услуг, технических участников — около двух тысяч.
  • Банки предотвратили вывод в теневой оборот 500 миллиардов благодаря мерам противодействия незаконным операциям.
  • Росфинмониторинг внес 3165 человек и 80 организаций в список террористов и экстремистов, заморожены активы фигурантов на 245 миллионов.
  • Подозрительные переводы между физлицами упали на 20%, стоимость банковских карт "дроппов" на теневом рынке выросла более чем в пять раз, сократился срок использования счетов — до нескольких дней.

Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.

  • Преступники стали вовлекать в незаконные операции детей, получая доступ к счетам родителей через платежные карточки школьников. Разработан механизм борьбы с такими преступлениями.
Со своей стороны, Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях.
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Владимир ПутинФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ЭкономикаОбществоЮрий Чиханчин
 
 
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