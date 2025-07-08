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Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства

Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства - РИА Новости, 08.07.2025

Глава Росфинмониторинга отчитался Путину о работе ведомства

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о работе регулятора за год. Ключевые итоги — в материале РИА... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:18:00+03:00

2025-07-08T13:18:00+03:00

2025-07-08T14:13:00+03:00

владимир путин

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

экономика

общество

юрий чиханчин

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным отчитался о работе регулятора за год. Ключевые итоги — в материале РИА Новости.Со своей стороны, Путин обратил внимание на рост использования криптовалюты в коррупционных целях.

https://ria.ru/20250624/putin-2025143556.html

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2025

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Встреча Путина с директором Росфинмониторинга Чиханчиным Росфинмониторинг в прошлом году ликвидировал 6 теневых площадок с общим объемом порядка 11 млрд рублей, доложил Путину глава ведомства Чиханчин. 2025-07-08T13:18 true PT2M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), экономика, общество, юрий чиханчин