https://ria.ru/20250708/oshibka-2027962168.html

В Госдуме назвали решение США возобновить поставки оружия Украине ошибкой

В Госдуме назвали решение США возобновить поставки оружия Украине ошибкой - РИА Новости, 08.07.2025

В Госдуме назвали решение США возобновить поставки оружия Украине ошибкой

Отправка США новой партии оружия Украине - ошибка, она не будет способствовать мирному урегулированию военного конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T16:43:00+03:00

2025-07-08T16:43:00+03:00

2025-07-08T16:46:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Отправка США новой партии оружия Украине - ошибка, она не будет способствовать мирному урегулированию военного конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Ранее президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Он также заявил, что разочарован решением России "не останавливаться" в конфликте на Украине. Позже Пентагон заявил о предстоящей отправке Украине дополнительного оборонительного вооружения. "Продолжение поставок вооружений Киеву является ошибкой США. Этот шаг не будет способствовать мирному достижению урегулирования военного конфликта", - сказал Нестеренко. При этом, по его мнению, Трамп все меньше внимания уделяет украинскому режиму и его поддержке, концентрируясь на других приоритетных вопросах, тем самым демонстрируя общую усталость от политики, которую проводит Владимир Зеленский. "Киевский режим продолжает отказываться признавать реалии, складывающиеся на линии боевого соприкосновения. Концентрируясь на эскалации и затягивании конфликта любой ценой, Зеленский продолжает продвигать нарративы про границы 1991 года и свою исключительную миссию. Их главная задача отвлечь внимание украинцев от поражений ВСУ на фронте и пролонгировать нелегитимный срок полномочий президента", - сказал депутат. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027804491.html

https://ria.ru/20250708/ukraina-2027797367.html

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