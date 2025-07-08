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В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 08.07.2025
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Религия
 
20:18 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/oon-2028019618.html
В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви
В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 08.07.2025
В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви
ООН надеется, что ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) разрешится в "рамках надлежащей правовой процедуры", заявил представитель генсека... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T20:18:00+03:00
2025-07-08T20:18:00+03:00
религия
армения
ереван
стефан дюжаррик
никол пашинян
самвел карапетян
армянская апостольская церковь
оон
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ООН, 8 июл – РИА Новости. ООН надеется, что ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) разрешится в "рамках надлежащей правовой процедуры", заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Мы надеемся, что ситуация разрешится в рамках надлежащей правовой процедуры", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости об арестах представителей армянского духовенства и растущем давлении на Армянскую апостольскую церковь. Дюжаррик также отметил, что в офисе генсека в курсе происходящего. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html
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армения, ереван, стефан дюжаррик, никол пашинян, самвел карапетян, армянская апостольская церковь, оон, преследование карапетяна в армении
Религия, Армения, Ереван, Стефан Дюжаррик, Никол Пашинян, Самвел Карапетян, Армянская апостольская церковь, ООН, Преследование Карапетяна в Армении
В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви

Дюжаррик: ООН надеется, что ситуация вокруг Армянской церкви разрешится

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций
Логотип Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций. Архивное фото
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ООН, 8 июл – РИА Новости. ООН надеется, что ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) разрешится в "рамках надлежащей правовой процедуры", заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"Мы надеемся, что ситуация разрешится в рамках надлежащей правовой процедуры", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости об арестах представителей армянского духовенства и растущем давлении на Армянскую апостольскую церковь.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
В Армении потребовали возбудить дело против Пашиняна за нападки на церковь
Вчера, 13:58
Дюжаррик также отметил, что в офисе генсека в курсе происходящего.
Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо.
Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Сотрудники правоохранительных органов возле резиденции главы Армянской церкви - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Российская епархия ААЦ прокомментировала ситуацию в резиденции католикоса
27 июня, 12:46
 
РелигияАрменияЕреванСтефан ДюжаррикНикол ПашинянСамвел КарапетянАрмянская апостольская церковьООНПреследование Карапетяна в Армении
 
 
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