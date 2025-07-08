https://ria.ru/20250708/oon-2028019618.html

В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви

В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви - РИА Новости, 08.07.2025

В ООН надеются на разрешение ситуации вокруг Армянской апостольской церкви

ООН надеется, что ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) разрешится в "рамках надлежащей правовой процедуры", заявил представитель генсека... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T20:18:00+03:00

2025-07-08T20:18:00+03:00

2025-07-08T20:18:00+03:00

религия

армения

ереван

стефан дюжаррик

никол пашинян

самвел карапетян

армянская апостольская церковь

оон

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ООН, 8 июл – РИА Новости. ООН надеется, что ситуация вокруг Армянской апостольской церкви (ААЦ) разрешится в "рамках надлежащей правовой процедуры", заявил представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик. "Мы надеемся, что ситуация разрешится в рамках надлежащей правовой процедуры", – сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос РИА Новости об арестах представителей армянского духовенства и растущем давлении на Армянскую апостольскую церковь. Дюжаррик также отметил, что в офисе генсека в курсе происходящего. Отношения между властями Армении и церковью резко обострились после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце мая разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook*, в том числе используя ненормативную лексику. Позднее он предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". Вступившегося за церковь предпринимателя и мецената Самвела Карапетяна арестовали, что вызвало возмущение многочисленных представителей диаспоры по всему миру, заявивших РИА Новости, что политическое преследование церкви и ее сторонников недопустимо. Также под арест попал архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий движение "Священная борьба". Он был лидером манифестантов, которые требовали в 2024 году отставки премьера. В конце июня в Ереване арестовали главу Ширакской епархии ААЦ архиепископа Микаэла Аджапахяна. Против него возбудили дело и обвинили в призывах к захвату власти, нарушению территориальной целостности, отказу от суверенитета. Сам иерарх назвал эти обвинения сфабрикованными. Перед арестом Аджапахяна сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать Аджапахяна, но встретили отпор со стороны верующих и священников.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20250708/delo-2027894400.html

https://ria.ru/20250627/armeniya-2025793971.html

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