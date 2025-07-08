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Патрушев запустил современный комплекс очистки воды на Омском НПЗ - РИА Новости, 08.07.2025
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17:34 08.07.2025 (обновлено: 18:20 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/omsk-2027985700.html
Патрушев запустил современный комплекс очистки воды на Омском НПЗ
Патрушев запустил современный комплекс очистки воды на Омском НПЗ - РИА Новости, 08.07.2025
Патрушев запустил современный комплекс очистки воды на Омском НПЗ
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев открыл на Омском нефтеперерабатывающем заводе современный комплекс очистки воды "Биосфера", сообщили... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T17:34:00+03:00
2025-07-08T18:20:00+03:00
экономика
россия
омск
омская область
дмитрий патрушев
виталий хоценко
газпром
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ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев открыл на Омском нефтеперерабатывающем заводе современный комплекс очистки воды "Биосфера", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. В Омске состоялась рабочая встреча зампреда правительства России Дмитрия Патрушева и губернатора региона Виталия Хоценко. Стороны обсудили ключевые направления социально-экономического развития Омской области. Также Патрушев посетил Омский НПЗ, где принял участие в запуске комплекса очистки воды "Биосфера". Комплекс полностью очищает промышленную воду предприятия и возвращает ее обратно в производство. Это позволит в три раза сократить водозабор из реки Иртыш и ежегодно сохранять свыше 10 миллионов кубометров воды. "Мы запускаем комплекс "Биосфера" — систему современных очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. Этот крупнейший природоохранный проект "Газпром нефти" реализован в рамках национального проекта "Экология". Инвестиции составили порядка 30 миллиардов рублей. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру. Отмечу, что "Биосфера" — это пример эффективного взаимодействия российских разработчиков и производителей технологий и оборудования", – привели слова Патрушева в пресс-службе Омского НПЗ. "Биосферу" разработали российские инженеры. Комплекс был построен при участии более 1,2 тысячи специалистов из 185 компаний из 16 регионов страны. В основе технологии — многоступенчатая система фильтрации, включающая механическую, физико-химическую и биологическую очистку. После обработки вода проходит угольные фильтры, обеззараживается ультрафиолетом и возвращается в цикл производства.
https://ria.ru/20250526/khotsenko-2019093680.html
россия
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экономика, россия, омск, омская область, дмитрий патрушев, виталий хоценко, газпром
Экономика, Россия, Омск, Омская область, Дмитрий Патрушев, Виталий Хоценко, Газпром
Патрушев запустил современный комплекс очистки воды на Омском НПЗ

Патрушев открыл на Омском НПЗ современный комплекс очистки воды "Биосфера"

© Фото : пресс-служба ПАО "Газпром нефть"Запуск современного комплекса очистки воды "Биосфера" на Омском нефтеперерабатывающем заводе
Запуск современного комплекса очистки воды Биосфера на Омском нефтеперерабатывающем заводе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : пресс-служба ПАО "Газпром нефть"
Запуск современного комплекса очистки воды "Биосфера" на Омском нефтеперерабатывающем заводе
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ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев открыл на Омском нефтеперерабатывающем заводе современный комплекс очистки воды "Биосфера", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
В Омске состоялась рабочая встреча зампреда правительства России Дмитрия Патрушева и губернатора региона Виталия Хоценко. Стороны обсудили ключевые направления социально-экономического развития Омской области. Также Патрушев посетил Омский НПЗ, где принял участие в запуске комплекса очистки воды "Биосфера". Комплекс полностью очищает промышленную воду предприятия и возвращает ее обратно в производство. Это позволит в три раза сократить водозабор из реки Иртыш и ежегодно сохранять свыше 10 миллионов кубометров воды.
"Мы запускаем комплекс "Биосфера" — систему современных очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. Этот крупнейший природоохранный проект "Газпром нефти" реализован в рамках национального проекта "Экология". Инвестиции составили порядка 30 миллиардов рублей. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру. Отмечу, что "Биосфера" — это пример эффективного взаимодействия российских разработчиков и производителей технологий и оборудования", – привели слова Патрушева в пресс-службе Омского НПЗ.
"Биосферу" разработали российские инженеры. Комплекс был построен при участии более 1,2 тысячи специалистов из 185 компаний из 16 регионов страны. В основе технологии — многоступенчатая система фильтрации, включающая механическую, физико-химическую и биологическую очистку. После обработки вода проходит угольные фильтры, обеззараживается ультрафиолетом и возвращается в цикл производства.
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ЭкономикаРоссияОмскОмская областьДмитрий ПатрушевВиталий ХоценкоГазпром
 
 
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