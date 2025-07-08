Патрушев запустил современный комплекс очистки воды на Омском НПЗ
Патрушев открыл на Омском НПЗ современный комплекс очистки воды "Биосфера"
© Фото : пресс-служба ПАО "Газпром нефть"Запуск современного комплекса очистки воды "Биосфера" на Омском нефтеперерабатывающем заводе
Запуск современного комплекса очистки воды "Биосфера" на Омском нефтеперерабатывающем заводе
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ОМСК, 8 июл - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев открыл на Омском нефтеперерабатывающем заводе современный комплекс очистки воды "Биосфера", сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.
В Омске состоялась рабочая встреча зампреда правительства России Дмитрия Патрушева и губернатора региона Виталия Хоценко. Стороны обсудили ключевые направления социально-экономического развития Омской области. Также Патрушев посетил Омский НПЗ, где принял участие в запуске комплекса очистки воды "Биосфера". Комплекс полностью очищает промышленную воду предприятия и возвращает ее обратно в производство. Это позволит в три раза сократить водозабор из реки Иртыш и ежегодно сохранять свыше 10 миллионов кубометров воды.
"Мы запускаем комплекс "Биосфера" — систему современных очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода. Этот крупнейший природоохранный проект "Газпром нефти" реализован в рамках национального проекта "Экология". Инвестиции составили порядка 30 миллиардов рублей. Благодаря инновационным технологиям комплекс позволит эффективно очищать промышленные стоки, существенно снизит использование речной воды и уменьшит нагрузку на городскую коммунальную инфраструктуру. Отмечу, что "Биосфера" — это пример эффективного взаимодействия российских разработчиков и производителей технологий и оборудования", – привели слова Патрушева в пресс-службе Омского НПЗ.
"Биосферу" разработали российские инженеры. Комплекс был построен при участии более 1,2 тысячи специалистов из 185 компаний из 16 регионов страны. В основе технологии — многоступенчатая система фильтрации, включающая механическую, физико-химическую и биологическую очистку. После обработки вода проходит угольные фильтры, обеззараживается ультрафиолетом и возвращается в цикл производства.