https://ria.ru/20250708/omsk-2027824688.html

В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП

В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП - РИА Новости, 08.07.2025

В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП

Во время смертельного ДТП в Омске автомобиль залетел на крышу пристройки частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:14:00+03:00

2025-07-08T09:14:00+03:00

2025-07-08T10:42:00+03:00

происшествия

авто

омск

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ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Во время смертельного ДТП в Омске автомобиль залетел на крышу пристройки частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП с погибшим произошло ночью в Ленинском округе Омска: 44-летний водитель автомобиля Skoda ехал по улице 6-й Станционной, в районе дома № 75 он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение частного дома. "После чего автомобиль столкнулся с хозяйственной постройкой и опрокинулся. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу", — уточнили в пресс-службе ведомства. Причины случившегося выясняются, расследование продолжается.

https://ria.ru/20250626/omsk-2025543907.html

омск

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происшествия, авто, омск