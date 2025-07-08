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В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП - РИА Новости, 08.07.2025
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09:14 08.07.2025 (обновлено: 10:42 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/omsk-2027824688.html
В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП
В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП - РИА Новости, 08.07.2025
В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП
Во время смертельного ДТП в Омске автомобиль залетел на крышу пристройки частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:14:00+03:00
2025-07-08T10:42:00+03:00
происшествия
авто
омск
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ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Во время смертельного ДТП в Омске автомобиль залетел на крышу пристройки частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП с погибшим произошло ночью в Ленинском округе Омска: 44-летний водитель автомобиля Skoda ехал по улице 6-й Станционной, в районе дома № 75 он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение частного дома. "После чего автомобиль столкнулся с хозяйственной постройкой и опрокинулся. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу", — уточнили в пресс-службе ведомства. Причины случившегося выясняются, расследование продолжается.
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происшествия, авто, омск
Происшествия, Авто, Омск
В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время ДТП

В Омске автомобиль залетел на крышу дома во время смертельного ДТП

© Фото : пресс-служба УМВД России по Омской областиНа месте ДТП в Омске. 8 июля 2025 года
На месте ДТП в Омске. 8 июля 2025 года - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : пресс-служба УМВД России по Омской области
На месте ДТП в Омске. 8 июля 2025 года
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ОМСК, 8 июл — РИА Новости. Во время смертельного ДТП в Омске автомобиль залетел на крышу пристройки частного дома, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП с погибшим произошло ночью в Ленинском округе Омска: 44-летний водитель автомобиля Skoda ехал по улице 6-й Станционной, в районе дома № 75 он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и врезался в ограждение частного дома.
"После чего автомобиль столкнулся с хозяйственной постройкой и опрокинулся. Водитель автомобиля скончался на месте ДТП, трое его пассажиров — двое мужчин и женщина — доставлены в больницу", — уточнили в пресс-службе ведомства.
Причины случившегося выясняются, расследование продолжается.
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ПроисшествияАвтоОмск
 
 
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