https://ria.ru/20250708/oborot-2027886231.html
Банки не пустили в теневой оборот полтриллиона рублей в 2024 году
Банки не пустили в теневой оборот полтриллиона рублей в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2025
Банки не пустили в теневой оборот полтриллиона рублей в 2024 году
Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:39:00+03:00
2025-07-08T13:39:00+03:00
2025-07-08T13:43:00+03:00
экономика
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год."Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам", – говорится в отчете ведомства.При этом Росфинмониторинг отмечает "устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы".Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.В частности, в 2,2 раза выросло количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска: это бюджетная сфера, операции, имеющие признаки коррупционных схем, а также связанные с оборотом наркотиков.А число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза.
https://ria.ru/20250708/likvidatsiya-2027884383.html
https://ria.ru/20250708/perevody-2027878568.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия
Экономика, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Россия
Банки не пустили в теневой оборот полтриллиона рублей в 2024 году
Росфинмониторинг: банки предотвратили вывод в теневой оборот 0,5 трлн руб за год
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год.
"Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам", – говорится в отчете ведомства.
При этом Росфинмониторинг
отмечает "устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы".
Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.
В частности, в 2,2 раза выросло количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска: это бюджетная сфера, операции, имеющие признаки коррупционных схем, а также связанные с оборотом наркотиков.
А число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза.