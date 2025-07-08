https://ria.ru/20250708/oborot-2027886231.html

Банки не пустили в теневой оборот полтриллиона рублей в 2024 году

Банки не пустили в теневой оборот полтриллиона рублей в 2024 году - РИА Новости, 08.07.2025

Банки не пустили в теневой оборот полтриллиона рублей в 2024 году

Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:39:00+03:00

2025-07-08T13:39:00+03:00

2025-07-08T13:43:00+03:00

экономика

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Российские банки в 2024 году предотвратили вывод в теневой оборот средств на 0,5 триллиона рублей благодаря принятым мерам противодействия незаконным финансовым операциям, говорится в отчете Росфинмониторинга за 2024 год."Пятьсот миллиардов рублей не допущено в теневой оборот благодаря оперативному ориентированию кредитных организаций на новые схемы проведения незаконных финансовых операций и предпринятым банками заградительным мерам", – говорится в отчете ведомства.При этом Росфинмониторинг отмечает "устойчивую тенденцию к снижению вовлеченности кредитно-финансовой сферы в теневые схемы".Качество информации о подозрительных операциях, которую банки направляют в Росфинмониторинг, тоже выросло.В частности, в 2,2 раза выросло количество сообщений о подозрительных операциях в ключевых зонах риска: это бюджетная сфера, операции, имеющие признаки коррупционных схем, а также связанные с оборотом наркотиков.А число банков, информирующих ведомство о выявленных практиках подозрительной деятельности, увеличилось в 1,5 раза.

https://ria.ru/20250708/likvidatsiya-2027884383.html

https://ria.ru/20250708/perevody-2027878568.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), россия