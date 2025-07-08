https://ria.ru/20250708/obekty-2028005094.html

В Ярославской области благоустроили 29 объектов по программе "Наши дворы"

В Ярославской области благоустроили 29 объектов по программе "Наши дворы" - РИА Новости, 08.07.2025

В Ярославской области благоустроили 29 объектов по программе "Наши дворы"

Региональный проект "Наши дворы" в Ярославской области набирает обороты, на данный момент уже завершены работы на 29 объектах, сообщил губернатор региона Михаил РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T18:56:00+03:00

2025-07-08T18:56:00+03:00

2025-07-08T18:56:00+03:00

ярославская область

михаил евраев

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Региональный проект "Наши дворы" в Ярославской области набирает обороты, на данный момент уже завершены работы на 29 объектах, сообщил губернатор региона Михаил Евраев на оперативном совещании. Он добавил, что еще 68 дворов находятся в процессе благоустройства – это более половины от общего числа запланированных проектов. "Муниципалитеты могут ускорить выполнение плана и сделать объекты, запланированные на 2026 год, опережающими темпами. В таком случае вернем им в следующем году из областного бюджета 70% от этих сумм. Это позволит увеличить количество благоустроенных объектов и сделать дворы для жителей значительно раньше запланированного срока", — приводит пресс-служба слова Евраева. Всего в этом году реализуется 131 проект во всех округах региона: будут благоустроены 81 дворовая территория и 41 детская площадка, на девяти объектах прошлого года проведут дополнительные работы по пожеланиям жителей. Основной объем благоустройства будет завершен до конца строительного сезона 2025 года. С 2022 года, с начала действия программы, в Ярославской области благоустроено 397 дворов и установлено 56 игровых площадок. Кроме того, на 159 объектах по просьбам граждан проведены дополнительные мероприятия: установка освещения, замена покрытий, лавочек и другое. "Люди видят результат – в обновленных дворах, удобных площадках. Программа идет вперед, охват увеличивается, и мы уже сейчас направляем часть ресурсов на будущие объекты, чтобы ускорить работу, – отметил министр регионального развития Евгений Чуркин, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20250702/obrazovanie-2026798113.html

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михаил евраев