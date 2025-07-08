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В Новосибирске около половины детей мигрантов не прошли тест по русскому - РИА Новости, 08.07.2025
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10:47 08.07.2025 (обновлено: 11:48 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/novosibirsk-2027843148.html
В Новосибирске около половины детей мигрантов не прошли тест по русскому
В Новосибирске около половины детей мигрантов не прошли тест по русскому - РИА Новости, 08.07.2025
В Новосибирске около половины детей мигрантов не прошли тест по русскому
Тестирование на знание русского языка, необходимое с 2025 года для поступления в российские школы, прошли 39 из 70 детей иностранцев в Новосибирске, 31 ребенок... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:47:00+03:00
2025-07-08T11:48:00+03:00
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НОВОСИБИРСК, 8 июл — РИА Новости. Тестирование на знание русского языка, необходимое с 2025 года для поступления в российские школы, прошли 39 из 70 детей иностранцев в Новосибирске, 31 ребенок не смог сдать тест, сообщил во вторник начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев. В 2025 году изменились условия зачисления в школы иностранных граждан и лиц без гражданства. Прежде чем поступить в российскую школу, они должны пройти тестирование на знание русского языка. "В Новосибирске тестирование проводится на базе трех школ: № 77, 91 и 167. На сегодняшний день протестировано 70 детей, поступающих в первый класс, из них 39 показали достаточный уровень знания русского языка, 31 – недостаточный уровень знаний. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через три месяца", — сказал Ахметгареев на оперативном совещании в городской администрации. При этом он отметил, что наибольшее число дней для прохождения тестирования на знание русского языка для детей иностранных граждан предусмотрено в августе. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента. С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.
https://ria.ru/20250329/voprosy-2008073373.html
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общество, новосибирск, россия, владимир путин, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф
Общество, Новосибирск, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ
В Новосибирске около половины детей мигрантов не прошли тест по русскому

В Новосибирске больше 30 детей мигрантов не прошли тест по русскому

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКурсы русского языка для мигрантов
Курсы русского языка для мигрантов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 8 июл — РИА Новости. Тестирование на знание русского языка, необходимое с 2025 года для поступления в российские школы, прошли 39 из 70 детей иностранцев в Новосибирске, 31 ребенок не смог сдать тест, сообщил во вторник начальник департамента образования мэрии Рамиль Ахметгареев.
В 2025 году изменились условия зачисления в школы иностранных граждан и лиц без гражданства. Прежде чем поступить в российскую школу, они должны пройти тестирование на знание русского языка.
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Новосибирске тестирование проводится на базе трех школ: № 77, 91 и 167. На сегодняшний день протестировано 70 детей, поступающих в первый класс, из них 39 показали достаточный уровень знания русского языка, 31 – недостаточный уровень знаний. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через три месяца", — сказал Ахметгареев на оперативном совещании в городской администрации.
При этом он отметил, что наибольшее число дней для прохождения тестирования на знание русского языка для детей иностранных граждан предусмотрено в августе.
В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете зачисления в школы детей иностранцев, не знающих государственный язык. Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, главы ключевых комитетов и фракций нижней палаты парламента.
С 1 апреля 2025 года, согласно закону, детям мигрантов требуется сдать тест на знание русского языка для поступления в школу.
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ОбществоНовосибирскРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинИрина ЯроваяГосдума РФ
 
 
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