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В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов
В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов - РИА Новости, 08.07.2025
В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов
Прибытие около 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:16:00+03:00
2025-07-08T08:16:00+03:00
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новосибирск
сочи
хабаровск
толмачево (аэропорт)
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НОВОСИБИРСК, 8 июл - РИА Новости. Прибытие около 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются рейсы из Сочи, Хабаровска, Норильска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, два рейса из Антальи (Турция). Кроме того, задержатся рейсы в Новосибирск из Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Москвы и некоторых других городов. В минувший понедельник также наблюдалась задержка на прилет в Новосибирск более 20 авиарейсов. В столице Сибири в настоящее время пасмурная погода, идет дождь.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, сочи, хабаровск, толмачево (аэропорт), общество
Новосибирск, Сочи, Хабаровск, Толмачево (аэропорт), Общество
В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов
В аэропорту Новосибирска Толмачёво задерживается прибытие около 20 рейсов