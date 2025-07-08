https://ria.ru/20250708/novosibirsk-2027818114.html

В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов

В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов - РИА Новости, 08.07.2025

В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов

Прибытие около 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:16:00+03:00

2025-07-08T08:16:00+03:00

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новосибирск

сочи

хабаровск

толмачево (аэропорт)

общество

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НОВОСИБИРСК, 8 июл - РИА Новости. Прибытие около 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются рейсы из Сочи, Хабаровска, Норильска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, два рейса из Антальи (Турция). Кроме того, задержатся рейсы в Новосибирск из Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Москвы и некоторых других городов. В минувший понедельник также наблюдалась задержка на прилет в Новосибирск более 20 авиарейсов. В столице Сибири в настоящее время пасмурная погода, идет дождь.

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новосибирск

сочи

хабаровск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

новосибирск, сочи, хабаровск, толмачево (аэропорт), общество