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В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов - РИА Новости, 08.07.2025
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08:16 08.07.2025
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В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов
В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов - РИА Новости, 08.07.2025
В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов
Прибытие около 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И... РИА Новости, 08.07.2025
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новосибирск
сочи
хабаровск
толмачево (аэропорт)
общество
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НОВОСИБИРСК, 8 июл - РИА Новости. Прибытие около 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина. Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются рейсы из Сочи, Хабаровска, Норильска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, два рейса из Антальи (Турция). Кроме того, задержатся рейсы в Новосибирск из Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Москвы и некоторых других городов. В минувший понедельник также наблюдалась задержка на прилет в Новосибирск более 20 авиарейсов. В столице Сибири в настоящее время пасмурная погода, идет дождь.
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новосибирск, сочи, хабаровск, толмачево (аэропорт), общество
Новосибирск, Сочи, Хабаровск, Толмачево (аэропорт), Общество
В аэропорту Новосибирска задержали около 20 рейсов

В аэропорту Новосибирска Толмачёво задерживается прибытие около 20 рейсов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Аэропорт "Толмачево" в Новосибирске. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 8 июл - РИА Новости. Прибытие около 20 авиарейсов в аэропорт Новосибирска задерживается во вторник, следует из данных онлайн-табло международного аэропорта "Толмачево" имени А.И. Покрышкина.
Так, согласно данным авиаузла, на прилет задерживаются рейсы из Сочи, Хабаровска, Норильска, Новокузнецка, Магадана, Южно-Сахалинска, Владивостока, два рейса из Антальи (Турция). Кроме того, задержатся рейсы в Новосибирск из Барнаула, Красноярска, Благовещенска, Москвы и некоторых других городов.
В минувший понедельник также наблюдалась задержка на прилет в Новосибирск более 20 авиарейсов. В столице Сибири в настоящее время пасмурная погода, идет дождь.
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НовосибирскСочиХабаровскТолмачево (аэропорт)Общество
 
 
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