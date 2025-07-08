https://ria.ru/20250708/nikolaev-2027803364.html

В Николаеве прогремели взрывы

В Николаеве прогремели взрывы - РИА Новости, 08.07.2025

В Николаеве прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:38:00+03:00

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2025-07-08T02:43:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаеве на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й телеканал."Взрывы в Николаеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревога звучит в Николаевской области с 02.02 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250707/zelenskiy-2027677288.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

николаев (украина), в мире, вооруженные силы украины, украина, россия