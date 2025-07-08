https://ria.ru/20250708/nikitin-2027888017.html
Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов
Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов - РИА Новости, 08.07.2025
Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов
Новый глава Минтранса России назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах одним из приоритетов работы министерства. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:43:00+03:00
2025-07-08T13:43:00+03:00
2025-07-08T14:16:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый глава Минтранса России назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах одним из приоритетов работы министерства.Госдума во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ."Вы абсолютно правильно сказали, это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь… Именно об этом мы будем с Росавиацией разговаривать", - сказал Никитин, отвечая на вопрос журналистов о том, какие вопросы он видит приоритетными в новой должности и есть ли среди них коллапсы в аэропортах.Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.Как отметил Никитин, подобная ситуация на фоне угрозы безопасности аэропорта не решится в одну ночь. "Но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, и максимально комфортной для посадки. Это мы будем делать сейчас", - добавил новый глава Минтранса.Выступая чуть ранее перед депутатами, он также говорил о необходимости полного обеспечения всех прав авиапассажиров в сложных ситуациях. "То, что пассажиру положено по правилам, если рейс задерживается, если что-то происходит, он должен получать бесплатно", - подчеркнул Никитин."Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и из авиакомпаний. Последняя ситуация наша сложная была пройдена гораздо лучше, чем в мае месяце, с точки зрения обеспечения пассажиров, хотя, безусловно, там еще до идеала далеко. Вот с этой точки зрения, первое, мы должны полностью обеспечить права пассажиров и посмотреть, насколько наши правила достаточны с этой точки зрения, в том числе и с точки зрения прав участников специальной военной операции, прав инвалидов, прав многодетных семей. Вопрос, который мы должны с вами держать на постоянном контроле", - подчеркнул Никитин.
https://ria.ru/20250708/turisty-2027838773.html
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россия, общество, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), госдума рф
Россия, Общество, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Госдума РФ
Глава Минтранса назвал решение проблем в аэропортах одним из приоритетов
Никитин: решение проблем с коллапсами в аэропортах это приоритет для Минтранса
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Новый глава Минтранса России назвал решение проблем с коллапсами в аэропортах одним из приоритетов работы министерства.
Госдума
во вторник единогласно утвердила Никитина министром транспорта РФ
.
"Вы абсолютно правильно сказали, это один из тех приоритетов, которыми я уже занимаюсь… Именно об этом мы будем с Росавиацией
разговаривать", - сказал Никитин, отвечая на вопрос журналистов о том, какие вопросы он видит приоритетными в новой должности и есть ли среди них коллапсы в аэропортах.
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в минувшие выходные в ряде аэропортов РФ из-за безопасности привели к задержкам и отменам рейсов. Росавиация сообщала, что начиная с 5 июля по 06.00 мск 7 июля авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, было задержано на вылет и прилет 1,9 тысячи рейсов. В понедельник в ведомстве сообщали, что все аэропорты страны работают штатно, принимают и отправляют рейсы.
Как отметил Никитин, подобная ситуация на фоне угрозы безопасности аэропорта не решится в одну ночь. "Но она должна быть понятной, прогнозируемой, насколько это возможно, и максимально комфортной для посадки. Это мы будем делать сейчас", - добавил новый глава Минтранса.
Выступая чуть ранее перед депутатами, он также говорил о необходимости полного обеспечения всех прав авиапассажиров в сложных ситуациях. "То, что пассажиру положено по правилам, если рейс задерживается, если что-то происходит, он должен получать бесплатно", - подчеркнул Никитин.
"Я хотел бы поблагодарить коллег из наших аэропортов и из авиакомпаний. Последняя ситуация наша сложная была пройдена гораздо лучше, чем в мае месяце, с точки зрения обеспечения пассажиров, хотя, безусловно, там еще до идеала далеко. Вот с этой точки зрения, первое, мы должны полностью обеспечить права пассажиров и посмотреть, насколько наши правила достаточны с этой точки зрения, в том числе и с точки зрения прав участников специальной военной операции, прав инвалидов, прав многодетных семей. Вопрос, который мы должны с вами держать на постоянном контроле", - подчеркнул Никитин.