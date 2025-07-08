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Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 08.07.2025
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал главе Белого дома текст обращения для номинирования его на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T02:56:00+03:00
2025-07-08T02:56:00+03:00
2025-07-08T02:56:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал главе Белого дома текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. "Господин президент, я хочу представить вам, письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить", - заявил Нетаньяху. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс. Трамп в ответ поблагодарил Нетаньяху, отметив, что не знал об инициативе израильского премьера.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп
Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира
Нетаньяху передал Трампу обращение для номинирования на Нобелевскую премию мира