https://ria.ru/20250708/netanjahu-2027804281.html

Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира

Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира - РИА Новости, 08.07.2025

Нетаньяху сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал главе Белого дома текст обращения для номинирования его на... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T02:56:00+03:00

2025-07-08T02:56:00+03:00

2025-07-08T02:56:00+03:00

в мире

израиль

сша

биньямин нетаньяху

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/05/1907569345_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ecf766169ef922779ec441558a06ff06.jpg

ВАШИНГТОН, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал главе Белого дома текст обращения для номинирования его на Нобелевскую премию мира. "Господин президент, я хочу представить вам, письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить", - заявил Нетаньяху. Трансляцию мероприятия вело агентство Ассошиэйтед Пресс. Трамп в ответ поблагодарил Нетаньяху, отметив, что не знал об инициативе израильского премьера.

https://ria.ru/20250701/tramp-2026414875.html

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, дональд трамп