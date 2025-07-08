https://ria.ru/20250708/navodneniya-2027798846.html

Число жертв наводнений в Техасе достигло 104

Число жертв наводнений в Техасе достигло 104 - РИА Новости, 08.07.2025

Число жертв наводнений в Техасе достигло 104

Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T01:19:00+03:00

2025-07-08T01:19:00+03:00

2025-07-08T01:32:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей."По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей", — говорится в публикации на сайте телеканала.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам о 91 жертве разгула стихии.Что известно о бедствии

https://ria.ru/20250707/rossijane-2027773203.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша, наводнение