Число жертв наводнений в Техасе достигло 104
Число жертв наводнений в Техасе составило 104 человека
© AP Photo / Julio CortezЛагерь Mystic в штате Техас после наводнения
© AP Photo / Julio Cortez
Лагерь Mystic в штате Техас после наводнения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.
"По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей", — говорится в публикации на сайте телеканала.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам о 91 жертве разгула стихии.
Что известно о бедствии
- Национальная метеорологическая служба США объявила в соцсети Х о чрезвычайной ситуации в нескольких городах техасского округа Керр из-за внезапного наводнения.
- По данным телеканала CNN, под угрозой затопления находятся более полумиллиона человек в регионе.
- Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением.
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