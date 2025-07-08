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Число жертв наводнений в Техасе достигло 104 - РИА Новости, 08.07.2025
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01:19 08.07.2025 (обновлено: 01:32 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/navodneniya-2027798846.html
Число жертв наводнений в Техасе достигло 104
Число жертв наводнений в Техасе достигло 104 - РИА Новости, 08.07.2025
Число жертв наводнений в Техасе достигло 104
Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T01:19:00+03:00
2025-07-08T01:32:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 8 июл — РИА Новости. Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей."По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей", — говорится в публикации на сайте телеканала.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам о 91 жертве разгула стихии.Что известно о бедствии
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в мире, техас, сша, наводнение
В мире, Техас, США, Наводнение
Число жертв наводнений в Техасе достигло 104

Число жертв наводнений в Техасе составило 104 человека

© AP Photo / Julio CortezЛагерь Mystic в штате Техас после наводнения
Лагерь Mystic в штате Техас после наводнения - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Julio Cortez
Лагерь Mystic в штате Техас после наводнения. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 июл РИА Новости. Общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104, передает телеканал NBC News со ссылкой на данные властей.
"По меньшей мере 104 человека погибли в шести округах. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших: 56 взрослых и 28 детей", — говорится в публикации на сайте телеканала.
Наводнение в Керрвилле, Техас - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Россияне не обращались в генконсульство из-за наводнения в Техасе
Вчера, 20:26
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила журналистам о 91 жертве разгула стихии.

Что известно о бедствии

  • Национальная метеорологическая служба США объявила в соцсети Х о чрезвычайной ситуации в нескольких городах техасского округа Керр из-за внезапного наводнения.
  • По данным телеканала CNN, под угрозой затопления находятся более полумиллиона человек в регионе.
  • Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением.
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В миреТехасСШАНаводнение
 
 
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