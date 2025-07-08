СМИ: крупнейший в Европе порт начал готовиться к конфликту с Россией
FT: крупнейший в Европе порт Роттердама начал готовиться к конфликту с Россией
© AP Photo / Peter DejongСотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Сотрудник таможни на контейнерном терминале в порту Роттердам, Нидерланды. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Порт в Роттердаме начал готовиться к конфликту с Москвой, пишет Financial Times.
"Крупнейший европейский порт готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы", — цитирует газета гендиректора управления морской гавани Бодуэна Симонса.
По данным издания, в мае Министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен предоставить место для судов, перевозящих военные грузы.
Как заявил Симонс, порт координирует действия с бельгийским Антверпеном, чтобы принять суда из США, Британии и Канады. Они будут пришвартованы по несколько недель в течение года, запланированы и десантные учения.
Агрессивные действия НАТО
Альянс в последние годы развернул беспрецедентную военную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии провели учения НАТО с участием более чем 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае в Швеции впервые прошли учения Североатлантического альянса с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS на острове Готланд. В них приняли участие американские и британские военные.
Также Польша пригласила страны НАТО на военные маневры, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025", запланированные на сентябрь.
В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на страны — члены НАТО. Как объяснял президент Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.