https://ria.ru/20250708/nato-2027840999.html

СМИ: крупнейший в Европе порт начал готовиться к конфликту с Россией

СМИ: крупнейший в Европе порт начал готовиться к конфликту с Россией - РИА Новости, 08.07.2025

СМИ: крупнейший в Европе порт начал готовиться к конфликту с Россией

Порт в Роттердаме начал готовиться к конфликту с Москвой, пишет Financial Times. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:33:00+03:00

2025-07-08T10:33:00+03:00

2025-07-08T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Порт в Роттердаме начал готовиться к конфликту с Москвой, пишет Financial Times."Крупнейший европейский порт готовится к потенциальному конфликту с Россией, резервируя места под суда, перевозящие военные грузы", — цитирует газета гендиректора управления морской гавани Бодуэна Симонса.По данным издания, в мае Министерство обороны Нидерландов объявило, что Роттердам по требованию НАТО должен предоставить место для судов, перевозящих военные грузы.Как заявил Симонс, порт координирует действия с бельгийским Антверпеном, чтобы принять суда из США, Британии и Канады. Они будут пришвартованы по несколько недель в течение года, запланированы и десантные учения.Агрессивные действия НАТОАльянс в последние годы развернул беспрецедентную военную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии провели учения НАТО с участием более чем 40 самолетов альянса военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае в Швеции впервые прошли учения Североатлантического альянса с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS на острове Готланд. В них приняли участие американские и британские военные. Также Польша пригласила страны НАТО на военные маневры, которые намерены провести в ответ на российско-белорусские учения "Запад-2025", запланированные на сентябрь.В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не собирается нападать на страны — члены НАТО. Как объяснял президент Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250701/ugroza-2026347578.html

https://ria.ru/20250614/baltika-2022268588.html

https://ria.ru/20250705/nato-2027413024.html

россия

роттердам

антверпен

москва

сша

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