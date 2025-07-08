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"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
07:20 08.07.2025 (обновлено: 17:56 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/nato--2027815022.html
"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО
"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО - РИА Новости, 08.07.2025
"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО
Нет причин, по которым НАТО должна существовать, так как Россия не представляет угрозы для стран — участниц альянса, заявил американский геополитический... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T07:20:00+03:00
2025-07-08T17:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
москва
ссср
скотт риттер
владимир путин
нато
в мире
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нет причин, по которым НАТО должна существовать, так как Россия не представляет угрозы для стран — участниц альянса, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."НАТО должна распасться. Люди должны понять это. Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна. Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы", — сказал он.Кроме того, подчеркнул эксперт, Москва имеет право сопротивляться агрессивным действиям со стороны Североатлантического альянса."Россия просто хочет выжить, в то время как НАТО и Соединенные Штаты, знаете ли, пытаются привести ее к поражению, наступить ей на горло. Россия же отказывается умирать, как делало бы любое суверенное государство", — заключил Риттер.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что стран не несет угрозы государствам — участникам западного военного блока. Риторика о мнимой российской угрозе, по его мнению, используется руководством НАТО для поддержания идеи о необходимости существования организации после развала Советского Союза.
https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html
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россия, москва, ссср, скотт риттер, владимир путин, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Москва, СССР, Скотт Риттер, Владимир Путин, НАТО, В мире
"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО

Скотт Риттер: НАТО пытается привести Россию к поражению

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нет причин, по которым НАТО должна существовать, так как Россия не представляет угрозы для стран — участниц альянса, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube.
"НАТО должна распасться. Люди должны понять это. Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна. Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы", — сказал он.
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Кроме того, подчеркнул эксперт, Москва имеет право сопротивляться агрессивным действиям со стороны Североатлантического альянса.
"Россия просто хочет выжить, в то время как НАТО и Соединенные Штаты, знаете ли, пытаются привести ее к поражению, наступить ей на горло. Россия же отказывается умирать, как делало бы любое суверенное государство", — заключил Риттер.
Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что стран не несет угрозы государствам — участникам западного военного блока. Риторика о мнимой российской угрозе, по его мнению, используется руководством НАТО для поддержания идеи о необходимости существования организации после развала Советского Союза.
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