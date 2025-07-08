https://ria.ru/20250708/nato--2027815022.html

"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО

"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО - РИА Новости, 08.07.2025

"Наступить на горло России": в США сделали радикальное заявление по НАТО

Нет причин, по которым НАТО должна существовать, так как Россия не представляет угрозы для стран — участниц альянса, заявил американский геополитический... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T07:20:00+03:00

2025-07-08T07:20:00+03:00

2025-07-08T17:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

москва

ссср

скотт риттер

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789693238_0:312:3086:2048_1920x0_80_0_0_24087fc0243a772a20050d0e8bd965fd.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Нет причин, по которым НАТО должна существовать, так как Россия не представляет угрозы для стран — участниц альянса, заявил американский геополитический аналитик Скотт Риттер на YouTube."НАТО должна распасться. Люди должны понять это. Перестаньте говорить, что нам нужна НАТО. НАТО нам не нужна. Смысл в существовании НАТО пропал с распадом Советского Союза. Россия не представляет угрозы ни для НАТО, ни для Европы", — сказал он.Кроме того, подчеркнул эксперт, Москва имеет право сопротивляться агрессивным действиям со стороны Североатлантического альянса."Россия просто хочет выжить, в то время как НАТО и Соединенные Штаты, знаете ли, пытаются привести ее к поражению, наступить ей на горло. Россия же отказывается умирать, как делало бы любое суверенное государство", — заключил Риттер.Ранее президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что стран не несет угрозы государствам — участникам западного военного блока. Риторика о мнимой российской угрозе, по его мнению, используется руководством НАТО для поддержания идеи о необходимости существования организации после развала Советского Союза.

https://ria.ru/20250626/zelenskiy-2025631304.html

https://ria.ru/20250629/rossiya-2026089829.html

россия

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, ссср, скотт риттер, владимир путин, нато, в мире