https://ria.ru/20250708/nakopleniya-2027808299.html

В Соцфонде по Москве разъяснили, как получить выплату пенсионных накоплений

В Соцфонде по Москве разъяснили, как получить выплату пенсионных накоплений - РИА Новости, 08.07.2025

В Соцфонде по Москве разъяснили, как получить выплату пенсионных накоплений

Жители Москвы и Подмосковья, у которых формировались пенсионные накопления в Социальном фонде России, могут обратиться за их получением в региональное отделение РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T04:07:00+03:00

2025-07-08T04:07:00+03:00

2025-07-08T04:07:00+03:00

общество

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жители Москвы и Подмосковья, у которых формировались пенсионные накопления в Социальном фонде России, могут обратиться за их получением в региональное отделение фонда, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Социального фонда по Москве и Московской области. "Оформить выплату из пенсионных накоплений можно на пять лет раньше наступления пенсионного возраста: с 55 лет – для женщин, а для мужчин – с 60 лет, при наличии необходимого страхового стажа не менее 15 лет и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Также получателями могут стать и те, кто досрочно вышел на пенсию. К ним относятся работники, имеющие стаж на вредных производствах, педагоги, медики, представители некоторых творческих профессий и многодетные матери", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что средства пенсионных накоплений можно получить в виде единовременной или срочной выплаты либо как накопительную пенсию. Вид выплаты будет зависеть от размера накопленной работником суммы средств пенсионных накоплений и способа ее формирования. "Единовременная выплата устанавливается, если расчетный размер пенсионных накоплений не превышает 10% от прожиточного минимума пенсионера, в 2025 году в целом по России он составляет 15 250 рублей. Если же сумма будет выше указанной величины, то получателю будет назначена накопительная пенсия. В 2025 году максимальная сумма для получения единовременной выплаты составляет 411 750 рублей. Срочная выплата предусмотрена для участников программы государственного софинансирования пенсий и родителей, направивших средства материнского капитала на формирование накопительной пенсии", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250618/gosduma-2023666469.html

https://ria.ru/20250507/nakopleniya-2015424876.html

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Дарья Буймова

общество, москва, московская область (подмосковье), россия