https://ria.ru/20250708/naemnik-2027857050.html

Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор

Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор - РИА Новости, 08.07.2025

Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор

Наемник из Грузии Гела Эрадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T11:52:00+03:00

2025-07-08T11:52:00+03:00

2025-07-08T11:52:00+03:00

происшествия

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киев

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Гела Эрадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Главным следственным управлением Следственного комитета России собраны доказательства, изобличающие гражданина Грузии Гелу Эрадзе в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Приговором суда он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (Наемничество)... Приговором суда Эрадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в начале 2022 года Эрадзе добровольно вступил в состав украинского вооруженного формирования в качестве наемника, он прошел военную подготовку и получил навыки обращения с боевым оружием, необходимые для участия в вооружённом конфликте. Подчеркивается, что Эрадзе за материальное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следствия в отношении Эрадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html

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грузия

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происшествия, россия, грузия, киев, следственный комитет россии (ск рф)