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Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор - РИА Новости, 08.07.2025
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор
Наемник из Грузии Гела Эрадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T11:52:00+03:00
2025-07-08T11:52:00+03:00
2025-07-08T11:52:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Наемник из Грузии Гела Эрадзе, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 14 годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Главным следственным управлением Следственного комитета России собраны доказательства, изобличающие гражданина Грузии Гелу Эрадзе в участии в качестве наемника в вооруженном конфликте. Приговором суда он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьей 359 УК РФ (Наемничество)... Приговором суда Эрадзе заочно назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Установлено, что в начале 2022 года Эрадзе добровольно вступил в состав украинского вооруженного формирования в качестве наемника, он прошел военную подготовку и получил навыки обращения с боевым оружием, необходимые для участия в вооружённом конфликте. Подчеркивается, что Эрадзе за материальное вознаграждение принимал участие в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. По ходатайству следствия в отношении Эрадзе заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250704/naemnik-2027119430.html
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происшествия, россия, грузия, киев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Грузия, Киев, Следственный комитет России (СК РФ)
Грузинский наемник, воевавший на стороне ВСУ, получил заочный приговор
Наемник из Грузии, воевавший на стороне Киева, заочно осужден на 14 лет