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В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы - РИА Новости, 08.07.2025
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10:51 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/mvd-2027843919.html
В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы
В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы - РИА Новости, 08.07.2025
В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы
Причиной возгорания восьми автомобилей, предварительно, могло стать замыкание электропроводки в одном из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:51:00+03:00
2025-07-08T10:51:00+03:00
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
угроза наводнения в петербурге (2025)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Причиной возгорания восьми автомобилей, предварительно, могло стать замыкание электропроводки в одном из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "Сегодня около 9 часов утра на Бескудниковском бульваре на придомовой парковке произошло возгорание автомобиля "Форд". В результате возгорания пострадали еще 8 автомобилей, припаркованных рядом. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. В столичном главке МВД отметили, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству о возгорании восьми автомобилей на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Позже столичный главк МЧС РФ сообщил, что пожар ликвидирован, никто не пострадал.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы

Причиной возгорания восьми авто на севере Москвы могло стать замыкание проводки

Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Причиной возгорания восьми автомобилей, предварительно, могло стать замыкание электропроводки в одном из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
"Сегодня около 9 часов утра на Бескудниковском бульваре на придомовой парковке произошло возгорание автомобиля "Форд". В результате возгорания пострадали еще 8 автомобилей, припаркованных рядом. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
В столичном главке МВД отметили, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству о возгорании восьми автомобилей на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Позже столичный главк МЧС РФ сообщил, что пожар ликвидирован, никто не пострадал.
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Названа предварительная причина возгорания автомобилей на севере Москвы
Вчера, 09:54
 
ПроисшествияРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Угроза наводнения в Петербурге (2025)
 
 
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