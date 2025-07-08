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В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы
В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы - РИА Новости, 08.07.2025
В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы
Причиной возгорания восьми автомобилей, предварительно, могло стать замыкание электропроводки в одном из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:51:00+03:00
2025-07-08T10:51:00+03:00
2025-07-08T10:51:00+03:00
происшествия
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угроза наводнения в петербурге (2025)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Причиной возгорания восьми автомобилей, предварительно, могло стать замыкание электропроводки в одном из них, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России. "Сегодня около 9 часов утра на Бескудниковском бульваре на придомовой парковке произошло возгорание автомобиля "Форд". В результате возгорания пострадали еще 8 автомобилей, припаркованных рядом. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе. В столичном главке МВД отметили, что полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Ранее представитель экстренных служб сообщил агентству о возгорании восьми автомобилей на общей площади порядка 40 квадратных метров во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре. Позже столичный главк МЧС РФ сообщил, что пожар ликвидирован, никто не пострадал.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), угроза наводнения в петербурге (2025)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Угроза наводнения в Петербурге (2025)
В МВД назвали возможную причину возгорания автомобилей на севере Москвы
Причиной возгорания восьми авто на севере Москвы могло стать замыкание проводки