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МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp - РИА Новости, 08.07.2025
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08:33 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/mvd-2027818942.html
МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp
МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp - РИА Новости, 08.07.2025
МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp
Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:33:00+03:00
2025-07-08T08:33:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Мошенники активно используют старую схему, но с новыми деталями. Они создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления", - говорится в Telegram-канале ведомства. Отмечается, что от имени этих руководителей они пишут гражданам, иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки. Затем преступник предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами, после чего под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций на гражданина будет оказано психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.
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технологии, россия, единый государственный экзамен (егэ), безопасность
Технологии, Россия, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Безопасность
МВД предупредило о схеме мошенничества с поддельными аккаунтами в WhatsApp

МВД: аферисты выдают себя за представителей исполнительных органов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мошенники создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники активно используют старую схему, но с новыми деталями. Они создают поддельные аккаунты в WhatsApp и Telegram, выдавая себя за глав субъектов РФ, представителей региональных законодательных и исполнительных органов власти и глав местного самоуправления", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что от имени этих руководителей они пишут гражданам, иногда для "подтверждения" могут использовать дипфейк-технологии, имитируя короткий видеозвонок и ссылаясь на "плохое качество связи", чтобы скрыть несовершенство подделки. Затем преступник предупреждает о скором важном разговоре с правоохранительными органами, после чего под предлогом проверки секретности и выявленных фактов финансирования незаконных организаций на гражданина будет оказано психологическое давление с целью заставить отдать деньги преступникам.
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ТехнологииРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Безопасность
 
 
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