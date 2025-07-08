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В Уфе из дома пенсионера вывезли десять грузовиков мусора - РИА Новости, 08.07.2025
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09:35 08.07.2025 (обновлено: 10:49 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/musor-2027827858.html
В Уфе из дома пенсионера вывезли десять грузовиков мусора
В Уфе из дома пенсионера вывезли десять грузовиков мусора - РИА Новости, 08.07.2025
В Уфе из дома пенсионера вывезли десять грузовиков мусора
Судебные приставы совместно с коммунальными службами Уфы вывезли десять грузовиков мусора из частного дома пенсионера, который годами копил макулатуру, обломки... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:35:00+03:00
2025-07-08T10:49:00+03:00
происшествия
уфа
федеральная служба судебных приставов (фссп россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 8 июл — РИА Новости. Судебные приставы совместно с коммунальными службами Уфы вывезли десять грузовиков мусора из частного дома пенсионера, который годами копил макулатуру, обломки техники и отходы, сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии. Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года этот мужчина утонул в собственном скарбе. На крики о помощи сбежались соседи и вызвали экстренные службы. Сотрудники МЧС нашли его по торчащим из мусора ногам. Тогда спасатели освободили помещение от залежей, но вскоре мужчина вновь пополнил свои запасы. "Судебные приставы принудительно навели порядок в доме 77-летнего уфимца, который годами собирал различное имущество и скапливал его в своем жилище. Со временем нажитого стало столько, что для самого хозяина в доме не осталось места. Тогда домовладелец стал рыть в залежах непригодных для использования вещей ходы и лабиринты, но свое увлечение не оставил, ежедневно пополняя домашний музей новыми экспонатами", — отмечает пресс-служба. Под угрозой находилась не только жизнь мужчины, но и жизнь и здоровье окружающих. По словам соседей, от неуемного собирателя ненужных вещей к ним сбегалось все живое — крысы, мыши, тараканы. Проходя мимо злополучного дома, прохожие ускоряли шаг, рассказали судебные приставы. "Суд обязал мужчину навести в доме порядок, но он игнорировал решение суда. Судебные приставы Советского районного отдела возбудили исполнительное производство в отношении нарушителя. Совместно с администрацией района, сотрудниками пожарной службы, Росгвардии, представителями ЖЭУ и волонтерами они привели в порядок дом. В залежах мусора — просроченные консервы, обломки старой техники, макулатура прошлого века, бытовые отходы, мертвые крысы. На сегодняшний день вывезено десять грузовых автомобилей мусора", — добавили в ФССП по региону. В пресс-службе управления судебных приставов Башкирии РИА Новости сообщили, что специалисты продолжат вывозить мусор из дома пенсионера.
https://ria.ru/20250301/peterburg-2002427239.html
https://realty.ria.ru/20220223/sosedi-1774097496.html
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происшествия, уфа, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уфа, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Уфе из дома пенсионера вывезли десять грузовиков мусора

В Уфе приставы и коммунальщики вывезли 10 грузовиков мусора из дома пенсионера

© пресс-служба ФССП по БашкирииСудебные приставы совместно с коммунальными службами вывезли десять грузовиков мусора из частного дома пенсионера в Уфе. Кадр видео
Судебные приставы совместно с коммунальными службами вывезли десять грузовиков мусора из частного дома пенсионера в Уфе. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© пресс-служба ФССП по Башкирии
Судебные приставы совместно с коммунальными службами вывезли десять грузовиков мусора из частного дома пенсионера в Уфе. Кадр видео
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УФА, 8 июл — РИА Новости. Судебные приставы совместно с коммунальными службами Уфы вывезли десять грузовиков мусора из частного дома пенсионера, который годами копил макулатуру, обломки техники и отходы, сообщает пресс-служба ФССП по Башкирии.
Ранее сообщалось, что в декабре 2023 года этот мужчина утонул в собственном скарбе. На крики о помощи сбежались соседи и вызвали экстренные службы. Сотрудники МЧС нашли его по торчащим из мусора ногам. Тогда спасатели освободили помещение от залежей, но вскоре мужчина вновь пополнил свои запасы.
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"Судебные приставы принудительно навели порядок в доме 77-летнего уфимца, который годами собирал различное имущество и скапливал его в своем жилище. Со временем нажитого стало столько, что для самого хозяина в доме не осталось места. Тогда домовладелец стал рыть в залежах непригодных для использования вещей ходы и лабиринты, но свое увлечение не оставил, ежедневно пополняя домашний музей новыми экспонатами", — отмечает пресс-служба.
Под угрозой находилась не только жизнь мужчины, но и жизнь и здоровье окружающих. По словам соседей, от неуемного собирателя ненужных вещей к ним сбегалось все живое — крысы, мыши, тараканы. Проходя мимо злополучного дома, прохожие ускоряли шаг, рассказали судебные приставы.
"Суд обязал мужчину навести в доме порядок, но он игнорировал решение суда. Судебные приставы Советского районного отдела возбудили исполнительное производство в отношении нарушителя. Совместно с администрацией района, сотрудниками пожарной службы, Росгвардии, представителями ЖЭУ и волонтерами они привели в порядок дом. В залежах мусора — просроченные консервы, обломки старой техники, макулатура прошлого века, бытовые отходы, мертвые крысы. На сегодняшний день вывезено десять грузовых автомобилей мусора", — добавили в ФССП по региону.
В пресс-службе управления судебных приставов Башкирии РИА Новости сообщили, что специалисты продолжат вывозить мусор из дома пенсионера.
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ПроисшествияУфаФедеральная служба судебных приставов (ФССП России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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