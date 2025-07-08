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Жителя Крыма будут судить за призывы к разрушению Керченского моста

Жителя Крыма будут судить за призывы к разрушению Керченского моста - РИА Новости, 08.07.2025

Жителя Крыма будут судить за призывы к разрушению Керченского моста

Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который в соцсетях призывал разрушить Крымский мост, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T21:59:00+03:00

2025-07-08T21:59:00+03:00

2025-07-08T21:59:00+03:00

происшествия

республика крым

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который в соцсетях призывал разрушить Крымский мост, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. По версии следствия, житель Советского района в одной из социальных сетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста. Действия пресечены сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. "Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20231008/terakt-1900976039.html

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происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)