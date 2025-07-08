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Жителя Крыма будут судить за призывы к разрушению Керченского моста
Жителя Крыма будут судить за призывы к разрушению Керченского моста - РИА Новости, 08.07.2025
Жителя Крыма будут судить за призывы к разрушению Керченского моста
Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который в соцсетях призывал разрушить Крымский мост, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T21:59:00+03:00
2025-07-08T21:59:00+03:00
2025-07-08T21:59:00+03:00
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл – РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Крыма, который в соцсетях призывал разрушить Крымский мост, направлено в суд, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. По версии следствия, житель Советского района в одной из социальных сетей разместил комментарии с призывами к разрушению Крымского моста. Действия пресечены сотрудниками управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю. "Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд", - говорится в сообщении ведомства.
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происшествия, республика крым, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Крым, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Жителя Крыма будут судить за призывы к разрушению Керченского моста
Дело призывавшего в соцсетях к разрушению моста крымчанина направили в суд