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В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов - РИА Новости, 08.07.2025
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14:04 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/moskva-2027895456.html
В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов
В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов - РИА Новости, 08.07.2025
В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов
Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:04:00+03:00
2025-07-08T14:04:00+03:00
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, до конца этой недели в столице сохранится сильная жара, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 34 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что спасатели также патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.
https://ria.ru/20250708/moskva-2027881961.html
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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов

Спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жары

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкСотрудники поисково-спасательной станции на Москве-реке
Сотрудники поисково-спасательной станции на Москве-реке - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Сотрудники поисково-спасательной станции на Москве-реке. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, до конца этой недели в столице сохранится сильная жара, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 34 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков.
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Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах.
"Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - отметил Бирюков.
Он подчеркнул, что спасатели также патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых.
Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.
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