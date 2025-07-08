https://ria.ru/20250708/moskva-2027895456.html

В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов

В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве из-за жары усилили патрулирование городских водоемов

Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:04:00+03:00

2025-07-08T14:04:00+03:00

2025-07-08T14:04:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Столичные спасатели усилили патрулирование Москвы-реки и городских водоемов из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Согласно данным синоптиков, до конца этой недели в столице сохранится сильная жара, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 34 градусов. В связи с этим в разы вырастет число отдыхающих у воды, поэтому принято решение усилить патрулирование акватории Москвы-реки и внутренних водоемов для оперативного выявления и предотвращения возможных происшествий", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что в настоящее время в Москве работают 25 поисково-спасательных станций и одна пожарно-спасательная, которые расположены с учетом особенностей водных объектов и их посещаемости людьми - 14 на Москве-реке, две - на Химкинском водохранилище и 10 - на внутренних водоемах. "Ежедневно безопасность на воде обеспечивают более 80 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, в период жаркой погоды их число увеличивается до 100 человек. Под постоянным контролем находятся Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный Бор, Химкинское водохранилище, городские пруды", - отметил Бирюков. Он подчеркнул, что спасатели также патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют детей без сопровождения взрослых. Глава комплекса городского хозяйства призвал москвичей быть внимательнее, выбирать для купания только специально оборудованные пляжи, не заплывать за буйки, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды и не оставлять без присмотра детей.

https://ria.ru/20250708/moskva-2027881961.html

https://ria.ru/20250703/moskva-2026988878.html

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городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков