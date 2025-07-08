https://ria.ru/20250708/moskva-2027882104.html

Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар

Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар - РИА Новости, 08.07.2025

Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар

Жительница дома на Бескудниковском бульваре в Москве, где сгорели восемь автомобилей, рассказала РИА Новости, с какой машины начался пожар. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:26:00+03:00

2025-07-08T13:26:00+03:00

2025-07-08T13:26:00+03:00

происшествия

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жительница дома на Бескудниковском бульваре в Москве, где сгорели восемь автомобилей, рассказала РИА Новости, с какой машины начался пожар. По словам женщины, владелец синего Ford с подмосковными номерами утром начал ремонтировать свое авто возле дома, машина загорелась. "Началось с той машины. Человек хотел отремонтировать. Но при ремонте все-таки надо выкатывать машину в какое-то определенное отведенное для этого место", - сказала Татьяна. Она предположила, что у владельца авто не было огнетушителя. "Тут же очень быстро произошло возгорание. Я только очнулась оттого, что едут сплошные скорые, пожарные", - добавила собеседница. Во вторник утром во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре загорелись восемь автомобилей, пожар был ликвидирован на общей площади около 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной могло стать замыкание электропроводки в одной из машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.

https://ria.ru/20250702/pozhar-2026783817.html

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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)