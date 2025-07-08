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Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар - РИА Новости, 08.07.2025
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13:26 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/moskva-2027882104.html
Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар
Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар - РИА Новости, 08.07.2025
Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар
Жительница дома на Бескудниковском бульваре в Москве, где сгорели восемь автомобилей, рассказала РИА Новости, с какой машины начался пожар. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:26:00+03:00
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происшествия
москва
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жительница дома на Бескудниковском бульваре в Москве, где сгорели восемь автомобилей, рассказала РИА Новости, с какой машины начался пожар. По словам женщины, владелец синего Ford с подмосковными номерами утром начал ремонтировать свое авто возле дома, машина загорелась. "Началось с той машины. Человек хотел отремонтировать. Но при ремонте все-таки надо выкатывать машину в какое-то определенное отведенное для этого место", - сказала Татьяна. Она предположила, что у владельца авто не было огнетушителя. "Тут же очень быстро произошло возгорание. Я только очнулась оттого, что едут сплошные скорые, пожарные", - добавила собеседница. Во вторник утром во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре загорелись восемь автомобилей, пожар был ликвидирован на общей площади около 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной могло стать замыкание электропроводки в одной из машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
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происшествия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Жительница дома в Москве рассказала, с какой машины начался пожар

Жительница дома на Бескудниковском бульваре рассказала о пожаре

Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Пожар во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре в Москве. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Жительница дома на Бескудниковском бульваре в Москве, где сгорели восемь автомобилей, рассказала РИА Новости, с какой машины начался пожар.
По словам женщины, владелец синего Ford с подмосковными номерами утром начал ремонтировать свое авто возле дома, машина загорелась.
"Началось с той машины. Человек хотел отремонтировать. Но при ремонте все-таки надо выкатывать машину в какое-то определенное отведенное для этого место", - сказала Татьяна.
Она предположила, что у владельца авто не было огнетушителя.
"Тут же очень быстро произошло возгорание. Я только очнулась оттого, что едут сплошные скорые, пожарные", - добавила собеседница.
Во вторник утром во дворе жилого дома на Бескудниковском бульваре загорелись восемь автомобилей, пожар был ликвидирован на общей площади около 40 квадратных метров. По предварительным данным, причиной могло стать замыкание электропроводки в одной из машин, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД России.
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ПроисшествияМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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