https://ria.ru/20250708/moskva-2027881961.html
Почти 4 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г.
Почти 4 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г. - РИА Новости, 08.07.2025
Почти 4 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г.
Более 3,9 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, что практически соответствует прошлогоднему показателю, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:26:00+03:00
2025-07-08T13:26:00+03:00
2025-07-08T13:26:00+03:00
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 3,9 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, что практически соответствует прошлогоднему показателю, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, с начала этого года операторы приняли более 3,9 миллиона вызовов, из них примерно половина потребовала оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. "Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными оперативными, аварийно-восстановительными и дежурно-диспетчерскими службами Москвы, аналогичными системами 112 Московской и Калужской областей. К "Системе-112" Москвы подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.
https://ria.ru/20250707/biryukov-2027650062.html
https://ria.ru/20250703/moskva-2026895378.html
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москва, калужская область, петр бирюков, эра-глонасс, городское хозяйство москвы
Москва, Калужская область, Петр Бирюков, ЭРА-ГЛОНАСС, Городское хозяйство Москвы
Почти 4 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г.
Бирюков: более 3,9 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г.
МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 3,9 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, что практически соответствует прошлогоднему показателю, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, с начала этого года операторы приняли более 3,9 миллиона вызовов, из них примерно половина потребовала оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован.
"Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными оперативными, аварийно-восстановительными и дежурно-диспетчерскими службами Москвы, аналогичными системами 112 Московской и Калужской областей.
К "Системе-112" Москвы подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.