https://ria.ru/20250708/moskva-2027881961.html

Почти 4 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г.

Почти 4 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г. - РИА Новости, 08.07.2025

Почти 4 млн вызовов приняла "Система-112" Москвы с начала 2025 г.

Более 3,9 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, что практически соответствует прошлогоднему показателю, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:26:00+03:00

2025-07-08T13:26:00+03:00

2025-07-08T13:26:00+03:00

москва

калужская область

петр бирюков

эра-глонасс

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0b/1915127441_0:223:3072:1951_1920x0_80_0_0_09acfbe6137499c7746a5a61716217a3.jpg

МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Более 3,9 миллиона вызовов приняла столичная "Система-112" в 2025 году, что практически соответствует прошлогоднему показателю, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В настоящее время "Система-112" является одной из самых эффективных городских структур, ее слаженная работа очень важна для полноценного функционирования столицы. Она востребована жителями, с начала этого года операторы приняли более 3,9 миллиона вызовов, из них примерно половина потребовала оповещения экстренных служб, остальные звонки носили справочно-консультационный характер", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра напомнил, что каждый день на дежурство выходят 125 специалистов, процесс приема и обработки поступающих сообщений полностью автоматизирован. "Оператор менее чем за 1,5 минуты выясняет суть обращения, если необходимо, направляет на место городские и экстренные службы. Обратиться за помощью можно не только позвонив на номер "112", но и отправив на него смс-сообщение, что удобно для людей с нарушениями слуха и речи", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что столичная "Система-112" осуществляет информационное взаимодействие с более чем 200 экстренными оперативными, аварийно-восстановительными и дежурно-диспетчерскими службами Москвы, аналогичными системами 112 Московской и Калужской областей. К "Системе-112" Москвы подключены все операторы связи, их абоненты могут звонить на номер "112" с мобильных телефонов напрямую и отправлять смс-сообщения. Кроме того, операторы обрабатывают сигналы от системы "ЭРА-ГЛОНАСС", оборудование позволяет им разговаривать с людьми, находящимися в салоне автомобиля.

https://ria.ru/20250707/biryukov-2027650062.html

https://ria.ru/20250703/moskva-2026895378.html

москва

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, калужская область, петр бирюков, эра-глонасс, городское хозяйство москвы