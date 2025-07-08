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В Москве модернизировали крупную канализационно-насосную станцию - РИА Новости, 08.07.2025
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13:24 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/moskva-2027881605.html
В Москве модернизировали крупную канализационно-насосную станцию
В Москве модернизировали крупную канализационно-насосную станцию - РИА Новости, 08.07.2025
В Москве модернизировали крупную канализационно-насосную станцию
Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали канализационно-насосную станцию "№1 мкр Московский" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T13:24:00+03:00
2025-07-08T13:24:00+03:00
городское хозяйство москвы
москва
новая москва
тинао
петр бирюков
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали канализационно-насосную станцию "№1 мкр Московский" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. В этом году завершили обновление канализационно-насосной станции "№1 мкр Московский" в ТиНАО, ее производительность теперь составляет 1 тысяча кубометров в сутки", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей. "В рамках проекта заменили энерго-механическое оборудование, провели реконструкцию систем электроснабжения и автоматизации, системы диспетчеризации. Это поможет оптимизировать работу насосной станции и мониторинг режимов ее функционирования. Кроме того, смонтировали современную систему газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции для исключения неприятных запахов", - добавил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при модернизации станции, произведены в столичном регионе. Диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.
https://ria.ru/20250707/biryukov-2027650062.html
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москва
новая москва
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городское хозяйство москвы, москва, новая москва, тинао, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Новая Москва, ТиНАО, Петр Бирюков
В Москве модернизировали крупную канализационно-насосную станцию

Крупную канализационно-насосную станцию модернизировали в Новой Москве

© Фото : Городское хозяйство Москвы/TelegramКанализационно-насосная станция "№1 мкр. Московский" в Новой Москве
Канализационно-насосная станция №1 мкр. Московский в Новой Москве - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : Городское хозяйство Москвы/Telegram
Канализационно-насосная станция "№1 мкр. Московский" в Новой Москве
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства модернизировали канализационно-насосную станцию "№1 мкр Московский" в Новой Москве, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"После присоединения к столице новых территорий провели комплексную инвентаризацию и обследование систем водоотведения. В итоге выявили ряд проблемных мест, было принято решение о проведении модернизации. В этом году завершили обновление канализационно-насосной станции "№1 мкр Московский" в ТиНАО, ее производительность теперь составляет 1 тысяча кубометров в сутки", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра подчеркнул, что реализация проекта позволила повысить надежность работы системы водоотведения и обеспечить необходимый резерв мощностей.
"В рамках проекта заменили энерго-механическое оборудование, провели реконструкцию систем электроснабжения и автоматизации, системы диспетчеризации. Это поможет оптимизировать работу насосной станции и мониторинг режимов ее функционирования. Кроме того, смонтировали современную систему газоочистки и приточно-вытяжной вентиляции для исключения неприятных запахов", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что ключевые узлы и механизмы, которые использовались при модернизации станции, произведены в столичном регионе. Диспетчеризация выполнена с использованием отечественного программного обеспечения.
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Городское хозяйство МосквыМоскваНовая МоскваТиНАОПетр Бирюков
 
 
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