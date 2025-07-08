https://ria.ru/20250708/moskva-2027878722.html

В Москве специалисты газовой службы выполнили до 50 тысяч заявок

В Москве специалисты газовой службы выполнили до 50 тысяч заявок - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве специалисты газовой службы выполнили до 50 тысяч заявок

Около 50 тысяч заявок горожан выполнили специалисты газовой службы Москвы за полгода, сообщается на сайте мэра и правительства. РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T13:17:00+03:00

2025-07-08T13:17:00+03:00

2025-07-08T13:17:00+03:00

городское хозяйство москвы

москва

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Около 50 тысяч заявок горожан выполнили специалисты газовой службы Москвы за полгода, сообщается на сайте мэра и правительства. "Забота о безопасности оборудования в домах москвичей является приоритетной задачей для столичного газового хозяйства. С начала года специалисты АО "Мосгаз" выполнили около 50 тысяч заявок горожан. Наиболее востребованными услугами являются ремонт, замена и техническое обслуживание газовых плит, водонагревателей и котлов, а также переделка газовой разводки", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сервисной службе по ремонту внутридомового газового оборудования сегодня трудятся более 100 квалифицированных мастеров, оперативно реагирующих на заявки москвичей. Координацией обращений занимаются 30 диспетчеров. Специалисты предоставляют надежное обслуживание и профессиональную помощь круглый год, включая выходные и праздничные дни.

https://realty.ria.ru/20250707/moszhilinspektsija-2027732988.html

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городское хозяйство москвы, москва