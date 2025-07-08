https://ria.ru/20250708/moskva-2027871055.html

Ефимов: у Белорусского вокзала построят жилье и соцобъекты

Ефимов: у Белорусского вокзала построят жилье и соцобъекты - РИА Новости, 08.07.2025

Ефимов: у Белорусского вокзала построят жилье и соцобъекты

Грузовой двор вблизи Белорусского вокзала в Москве застроят жильем и объектами инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:12:00+03:00

2025-07-08T14:12:00+03:00

2025-07-08T14:12:00+03:00

жилье

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Грузовой двор вблизи Белорусского вокзала в Москве застроят жильем и объектами инфраструктуры, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, утвержден проект планировки территории грузового двора Москва-Товарная-Смоленская, согласно которому строительство затронет участок площадью 55 гектара."Проектом предусмотрено возведение жилых комплексов, образовательного учреждения на тысячу мест и многофункционального административного комплекса. Общая площадь объектов составит 234,83 тысячи квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как уточнил заммэра, предполагается, что проект поможет сформировать в городе примерно 2 тысячи новых рабочих мест.В сообщении подчеркивается, что застраиваться будет территория между Нижней улицей, Тверской Заставой, Грузинским Валом, улицей 1905 года, Ваганьковским кладбищем.

https://ria.ru/20250707/moskva-2027651821.html

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