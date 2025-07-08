https://ria.ru/20250708/moskva-2027843551.html

В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов

В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов - РИА Новости, 08.07.2025

В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов

Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:49:00+03:00

2025-07-08T10:49:00+03:00

2025-07-08T13:10:00+03:00

происшествия

россия

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ирина волк

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более трех миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "Выплата компенсации за купленные БАДы стала предлогом для обмана пенсионеров из нескольких регионов России. Четырех подозреваемых в телефонных мошенничествах задержали мои коллеги из МУРа. Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей", — написала Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от обещанной им суммы, говорится в сообщении. Курьер забирал у обманутых пенсионеров наличные, его подельник обналичивал деньги, которые некоторые потерпевшие переводили на их счета. Представитель МВД России сообщила, что подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Возбуждено семь уголовных дел по части четвертой статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК России. Один из фигурантов находится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html

https://ria.ru/20250529/moshenniki-2019755179.html

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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, единый государственный экзамен (егэ)