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В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов - РИА Новости, 08.07.2025
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10:49 08.07.2025 (обновлено: 13:10 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/moskva-2027843551.html
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов - РИА Новости, 08.07.2025
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов
Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T10:49:00+03:00
2025-07-08T13:10:00+03:00
происшествия
россия
москва
московская область (подмосковье)
ирина волк
единый государственный экзамен (егэ)
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более трех миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк. "Выплата компенсации за купленные БАДы стала предлогом для обмана пенсионеров из нескольких регионов России. Четырех подозреваемых в телефонных мошенничествах задержали мои коллеги из МУРа. Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей", — написала Волк в своем Telegram-канале. По информации полиции, две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от обещанной им суммы, говорится в сообщении. Курьер забирал у обманутых пенсионеров наличные, его подельник обналичивал деньги, которые некоторые потерпевшие переводили на их счета. Представитель МВД России сообщила, что подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Возбуждено семь уголовных дел по части четвертой статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК России. Один из фигурантов находится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20250704/peterburg-2027119606.html
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происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), ирина волк, единый государственный экзамен (егэ)
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Ирина Волк, Единый государственный экзамен (ЕГЭ)
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов

В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 3 млн руб

© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более трех миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"Выплата компенсации за купленные БАДы стала предлогом для обмана пенсионеров из нескольких регионов России. Четырех подозреваемых в телефонных мошенничествах задержали мои коллеги из МУРа. Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей", — написала Волк в своем Telegram-канале.
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По информации полиции, две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от обещанной им суммы, говорится в сообщении.
Курьер забирал у обманутых пенсионеров наличные, его подельник обналичивал деньги, которые некоторые потерпевшие переводили на их счета.
Представитель МВД России сообщила, что подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Возбуждено семь уголовных дел по части четвертой статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК России.
Один из фигурантов находится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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ПроисшествияРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)Ирина ВолкЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)
 
 
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