В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров с помощью БАДов
В Москве задержали подозреваемых в обмане пенсионеров на 3 млн руб
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской областиАвтомобиль полиции
© Фото : ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столичная полиция задержала мошенников, которые, представляясь соцработниками и предлагая компенсацию за якобы поддельные БАДы, похитили у пенсионеров более трех миллионов рублей, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.
"Выплата компенсации за купленные БАДы стала предлогом для обмана пенсионеров из нескольких регионов России. Четырех подозреваемых в телефонных мошенничествах задержали мои коллеги из МУРа. Общая сумма причиненного ущерба составила более трех миллионов рублей", — написала Волк в своем Telegram-канале.
По информации полиции, две женщины под видом работников социальной службы звонили пенсионерам и предлагали выплату компенсации за ранее приобретенные биологически активные добавки. Мошенники убеждали пожилых людей, что БАДы являются поддельными, а для возмещения ущерба следует заплатить определенный процент от обещанной им суммы, говорится в сообщении.
Курьер забирал у обманутых пенсионеров наличные, его подельник обналичивал деньги, которые некоторые потерпевшие переводили на их счета.
Представитель МВД России сообщила, что подозреваемые были задержаны в Москве и Подмосковье. Ими оказались двое ранее судимых мужчин 35 и 37 лет и две женщины 32 и 42 лет. Возбуждено семь уголовных дел по части четвертой статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) УК России.
Один из фигурантов находится под стражей, в отношении двоих избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, еще один подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.