Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу - РИА Новости, 08.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
09:00 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/moskva-2027822040.html
Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу
Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу - РИА Новости, 08.07.2025
Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу
Столичная компания "Итэлма", которая занимается производством электронных решений, обеспечит "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") высокотехнологичными... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T09:00:00+03:00
2025-07-08T09:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
твой бизнес – новости
иннопром
анатолий гарбузов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027821345_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_65005675f6d755ebe4e2f15530f26e5f.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столичная компания "Итэлма", которая занимается производством электронных решений, обеспечит "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") высокотехнологичными комплектующими для производства автотранспортных средств, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге подписали генеральный директор ООО "НПП "ИТЭЛМА" Алексей Воробьев и руководитель ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович."Москва особое внимание уделяет поддержке и развитию международных отношений с дружественными странами – в прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта в Республику Беларусь вырос на 11% по сравнению с показателями 2023-го. Подписанное соглашение о сотрудничестве между столичным производителем и минским автомобильным заводом позволит укрепить отношения союзных государств и поддержать создание высокотехнологичных решений в сфере автомобильного, пассажирского, грузового, коммерческого и электротранспорта", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Отмечается, что ключевой задачей сотрудничества является переход на российские комплексные решения, предусматривающие увеличение степени локализации компонентной базы, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении стоимости.В свою очередь, Воробьев заявил, что интеграционные процессы между Белоруссией и Россией активно развиваются по многим направлениям. Транспортная отрасль занимает в этом списке особое место. Применение в текущих и перспективных совместных проектах локализованных решений, компонентов и программного обеспечения производства данной компании будет способствовать наращиванию отечественного промышленного потенциала.При разработке новой версии электробуса белорусская сторона отвечала за кузов, тормозную систему, программное обеспечение, остекление и переднюю ось, отметили в пресс-службе ДИПП. Российская сторона предоставила телематические системы и силовую часть: электрическую платформу, включая электродвигатель мощностью 204 л.с. и тяговые аккумуляторы, обеспечивающие запас автономного хода до 250 км, а также современную мультисервисную платформу, включающую системы оплаты проезда, подсчета пассажиров и видеонаблюдение.По словам Иванковича, данный проект наглядно демонстрирует способность предприятий Белоруссии и России создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, развивая собственные технологические решения в сфере электротранспорта.Ранее Гарбузов заявил, что Москва представила передовые технологии и разработки в ключевых отраслях на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250707/liksutov-2027543797.html
https://ria.ru/20250614/akkumulyatory-2022362180.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027821345_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_93eda6d3ec77cc9eab12dde74cf9b349.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, твой бизнес – новости, иннопром, анатолий гарбузов
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Твой бизнес – новости, Иннопром, Анатолий Гарбузов
Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу

Гарбузов: московское предприятие поставит комплектующие Минскому автозаводу

© Пресс-служба ДИППМосковское предприятие поставит комплектующие Минскому автозаводу
Московское предприятие поставит комплектующие Минскому автозаводу - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Пресс-служба ДИПП
Московское предприятие поставит комплектующие Минскому автозаводу
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столичная компания "Итэлма", которая занимается производством электронных решений, обеспечит "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") высокотехнологичными комплектующими для производства автотранспортных средств, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге подписали генеральный директор ООО "НПП "ИТЭЛМА" Алексей Воробьев и руководитель ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович.
Мультимедийный стенд правительства Москвы на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Ликсутов: Москва представила мультимедийный стенд на выставке "Иннопром"
7 июля, 08:13
"Москва особое внимание уделяет поддержке и развитию международных отношений с дружественными странами – в прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта в Республику Беларусь вырос на 11% по сравнению с показателями 2023-го. Подписанное соглашение о сотрудничестве между столичным производителем и минским автомобильным заводом позволит укрепить отношения союзных государств и поддержать создание высокотехнологичных решений в сфере автомобильного, пассажирского, грузового, коммерческого и электротранспорта", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.
Отмечается, что ключевой задачей сотрудничества является переход на российские комплексные решения, предусматривающие увеличение степени локализации компонентной базы, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении стоимости.
В свою очередь, Воробьев заявил, что интеграционные процессы между Белоруссией и Россией активно развиваются по многим направлениям. Транспортная отрасль занимает в этом списке особое место. Применение в текущих и перспективных совместных проектах локализованных решений, компонентов и программного обеспечения производства данной компании будет способствовать наращиванию отечественного промышленного потенциала.
Аккумуляторы - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Московские компании увеличили выпуск аккумуляторов
14 июня, 09:13
При разработке новой версии электробуса белорусская сторона отвечала за кузов, тормозную систему, программное обеспечение, остекление и переднюю ось, отметили в пресс-службе ДИПП. Российская сторона предоставила телематические системы и силовую часть: электрическую платформу, включая электродвигатель мощностью 204 л.с. и тяговые аккумуляторы, обеспечивающие запас автономного хода до 250 км, а также современную мультисервисную платформу, включающую системы оплаты проезда, подсчета пассажиров и видеонаблюдение.
По словам Иванковича, данный проект наглядно демонстрирует способность предприятий Белоруссии и России создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, развивая собственные технологические решения в сфере электротранспорта.
Ранее Гарбузов заявил, что Москва представила передовые технологии и разработки в ключевых отраслях на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваТвой бизнес – новостиИннопромАнатолий Гарбузов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала