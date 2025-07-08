https://ria.ru/20250708/moskva-2027822040.html

Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу

Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу - РИА Новости, 08.07.2025

Гарбузов: компания из Москвы поставит комплектующие Минскому автозаводу

Столичная компания "Итэлма", которая занимается производством электронных решений, обеспечит "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") высокотехнологичными... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T09:00:00+03:00

2025-07-08T09:00:00+03:00

2025-07-08T09:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

твой бизнес – новости

иннопром

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027821345_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_65005675f6d755ebe4e2f15530f26e5f.jpg

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Столичная компания "Итэлма", которая занимается производством электронных решений, обеспечит "Минский автомобильный завод" ("МАЗ") высокотехнологичными комплектующими для производства автотранспортных средств, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Соответствующее соглашение в рамках международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге подписали генеральный директор ООО "НПП "ИТЭЛМА" Алексей Воробьев и руководитель ОАО "МАЗ" Валерий Иванкович."Москва особое внимание уделяет поддержке и развитию международных отношений с дружественными странами – в прошлом году объем несырьевого неэнергетического экспорта в Республику Беларусь вырос на 11% по сравнению с показателями 2023-го. Подписанное соглашение о сотрудничестве между столичным производителем и минским автомобильным заводом позволит укрепить отношения союзных государств и поддержать создание высокотехнологичных решений в сфере автомобильного, пассажирского, грузового, коммерческого и электротранспорта", – приводит пресс-служба департамента слова Гарбузова.Отмечается, что ключевой задачей сотрудничества является переход на российские комплексные решения, предусматривающие увеличение степени локализации компонентной базы, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции при одновременном снижении стоимости.В свою очередь, Воробьев заявил, что интеграционные процессы между Белоруссией и Россией активно развиваются по многим направлениям. Транспортная отрасль занимает в этом списке особое место. Применение в текущих и перспективных совместных проектах локализованных решений, компонентов и программного обеспечения производства данной компании будет способствовать наращиванию отечественного промышленного потенциала.При разработке новой версии электробуса белорусская сторона отвечала за кузов, тормозную систему, программное обеспечение, остекление и переднюю ось, отметили в пресс-службе ДИПП. Российская сторона предоставила телематические системы и силовую часть: электрическую платформу, включая электродвигатель мощностью 204 л.с. и тяговые аккумуляторы, обеспечивающие запас автономного хода до 250 км, а также современную мультисервисную платформу, включающую системы оплаты проезда, подсчета пассажиров и видеонаблюдение.По словам Иванковича, данный проект наглядно демонстрирует способность предприятий Белоруссии и России создавать конкурентоспособную продукцию в условиях импортозамещения, развивая собственные технологические решения в сфере электротранспорта.Ранее Гарбузов заявил, что Москва представила передовые технологии и разработки в ключевых отраслях на международной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250707/liksutov-2027543797.html

https://ria.ru/20250614/akkumulyatory-2022362180.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, твой бизнес – новости, иннопром, анатолий гарбузов