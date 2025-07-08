https://ria.ru/20250708/moskva-2027668333.html

Гарбузов: московское предприятие увеличит выпуск авиационных двигателей

Гарбузов: московское предприятие увеличит выпуск авиационных двигателей - РИА Новости, 08.07.2025

Гарбузов: московское предприятие увеличит выпуск авиационных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" привлекла льготный инвесткредит на обновление оборудования при помощи Московского... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T10:30:00+03:00

2025-07-08T10:30:00+03:00

2025-07-08T10:34:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

технологии

москва

екатеринбург

анатолий гарбузов

максим ликсутов

объединенная двигателестроительная корпорация

ростех

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МОСКВА, 8 июл – РИА Новости. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) госкорпорации "Ростех" привлекла льготный инвесткредит на обновление оборудования при помощи Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, сообщила пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Документ подписали на площадке международной промвыставки "Иннопром", проходящей в Екатеринбурге, генеральный директор фонда Сергей Чумичев и генеральный директор ОДК Александр Грачев."Москва уделяет особое внимание развитию авиационной промышленности, активно увеличивая уровень локализации производства ключевых систем и компонентов. Один из ведущих производителей авиадвигателей привлек по программе Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) льготный инвестиционный кредит", – заявил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, его слова приводит пресс-служба департамента.Министр подчеркнул, что на кредитные средства площадку переоснастят для роста серийного выпуска турбореактивных двигателей.Отмечается, что на данный момент в Москве функционируют более 40 авиационных компаний. Среди них – опытно-конструкторские бюро, производства, инженерные центры и научно-исследовательские институты. Столичная поддержка помогает в прогрессе отрасли.В свою очередь, Чумичев отметил, что программа льготного инвестиционного кредитования, стартовавшая в 2022 году, является эффективной мерой финансовой поддержки промсектора. Столичные компании привлекли за этот период свыше 230 миллиардов рублей. Средства пошли на создание новой промышленной инфраструктуры, закупку современного оборудования, а также инвестированы в научные разработки и рост объемов выпуска критически значимых товаров.Также ОДК осуществляет в столице инвестпроект, согласно которому на базе ПК "Салют" появится центр двигателестроения. Таким образом, на территории предприятия возводятся новые площадки для производства, оснащенные высокотехнологичным оборудованием. Благодаря открытию центра вырастут объемы выпуска двигателей для самолетов и вертолетов. На данный момент компания производит серийные авиационные двигатели и участвует в создании новых силовых установок ПД-14, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01.По словам Грачева, компания активно развивает мощности производства. На территории столичного предприятия выполняются несколько проектов, один из них направлен на расширение парка современного оборудования. А поддержка МФППиП позволит направить дополнительные финансы на развитие московского предприятия, отметил глава ОДК.Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил о том, что передовые разработки столичных компаний в сфере медицины были представлены на "Иннопроме".

https://ria.ru/20250707/moskva-2027598780.html

https://ria.ru/20250706/innoprom-2027489924.html

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