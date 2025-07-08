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Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области - РИА Новости, 08.07.2025
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06:26 08.07.2025 (обновлено: 06:33 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mosgorsud-2027813150.html
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области - РИА Новости, 08.07.2025
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T06:26:00+03:00
2025-07-08T06:33:00+03:00
происшествия
курская область
москва
алексей смирнов (политик)
владимир лукин
роман старовойт
московский городской суд
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на продление Смирнову срока содержания под стражей назначено на 16 июля, 12:20", - рассказали в суде. Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до середины сентября. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027707555.html
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происшествия, курская область, москва, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, роман старовойт, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума
Происшествия, Курская область, Москва, Алексей Смирнов (политик) , Владимир Лукин, Роман Старовойт, Московский городской суд, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Курская областная Дума
Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области

Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Смирнову

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на продление Смирнову срока содержания под стражей назначено на 16 июля, 12:20", - рассказали в суде.
Бывший первый замгубернатора Курской области Дедов в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
17 апреля, 19:00
Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до середины сентября.
По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения.
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.
Роман Старовойт - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Защита Смирнова не ответила на вопрос о показаниях против Старовойта
7 июля, 16:39
 
ПроисшествияКурская областьМоскваАлексей Смирнов (политик)Владимир ЛукинРоман СтаровойтМосковский городской судМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Курская областная Дума
 
 
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