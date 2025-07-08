Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области
Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Смирнову
Здание Московского городского суда. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, сообщили РИА Новости в суде.
"Рассмотрение апелляционной жалобы на продление Смирнову срока содержания под стражей назначено на 16 июля, 12:20", - рассказали в суде.
Бывшего первого замгубернатора Курской области арестовали
17 апреля, 19:00
Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до середины сентября.
По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения.
Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева.
По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.