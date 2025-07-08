https://ria.ru/20250708/mosgorsud-2027813150.html

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области - РИА Новости, 08.07.2025

Суд рассмотрит жалобу на продление ареста экс-губернатору Курской области

Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T06:26:00+03:00

2025-07-08T06:26:00+03:00

2025-07-08T06:33:00+03:00

происшествия

курская область

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владимир лукин

роман старовойт

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МОСКВА, 8 июл - РИА Новости. Мосгорсуд 16 июля рассмотрит жалобу на продление срока ареста бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову по делу о хищении средств, выделенных на фортификацию на границе, сообщили РИА Новости в суде. "Рассмотрение апелляционной жалобы на продление Смирнову срока содержания под стражей назначено на 16 июля, 12:20", - рассказали в суде. Мещанский суд Москвы 6 июня продлил Смирнову меру пресечения на три месяца, до середины сентября. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. Мещанский суд столицы в середине апреля арестовал бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова и бывшего первого замгубернатора Курской области Алексея Дедова по обвинению в особо крупном мошенничестве. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что фигуранты, по версии следствия, организовали хищение миллиарда рублей из бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на границе. Позднее в СИЗО по аналогичным основаниям отправили бывшего депутата Курской областной думы Максима Васильева. По предварительной версии следствия, Смирнов и Дедов расхищали деньги совместно с руководством "Корпорации развития Курской области", бывший глава которой Владимир Лукин также арестован. Генпрокуратура через суд потребовала взыскать с Лукина, его заместителей и ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе.

https://ria.ru/20250417/dedov-2011897359.html

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027707555.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курская область, москва, алексей смирнов (политик) , владимир лукин, роман старовойт, московский городской суд, министерство внутренних дел рф (мвд россии), курская областная дума