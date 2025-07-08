Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ
Морпехи Северного флота уничтожили украинскую ДРГ на острове на Днепре
© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в пункте временной дислокации на острове на Днепре в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Воздушная разведка в режиме реального времени обнаружила диверсионную группу укронацистов на одном из островов на Днепре. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, получив разведданные, выдвинулся на позицию. Слаженными действиями с минимальным расходом боеприпасов артиллеристы бригады морской пехоты Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ вместе с пунктом временной дислокации, в котором укронацисты проходили ротацию", - сообщили в военном ведомстве.
Артиллеристы-морпехи Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по живой силе, бронетехнике, пунктам управления, пунктам временной дислокации ВСУ, пунктам управления БПЛА.
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