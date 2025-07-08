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Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 08.07.2025 (обновлено: 05:05 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/morpehi-2027810223.html
Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ
Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025
Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ
Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в пункте временной... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T05:04:00+03:00
2025-07-08T05:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепр (река)
херсонская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в пункте временной дислокации на острове на Днепре в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушная разведка в режиме реального времени обнаружила диверсионную группу укронацистов на одном из островов на Днепре. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, получив разведданные, выдвинулся на позицию. Слаженными действиями с минимальным расходом боеприпасов артиллеристы бригады морской пехоты Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ вместе с пунктом временной дислокации, в котором укронацисты проходили ротацию", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристы-морпехи Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по живой силе, бронетехнике, пунктам управления, пунктам временной дислокации ВСУ, пунктам управления БПЛА.
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днепр (река)
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в мире, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепр (река), Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ

Морпехи Северного флота уничтожили украинскую ДРГ на острове на Днепре

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в пункте временной дислокации на острове на Днепре в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Воздушная разведка в режиме реального времени обнаружила диверсионную группу укронацистов на одном из островов на Днепре. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, получив разведданные, выдвинулся на позицию. Слаженными действиями с минимальным расходом боеприпасов артиллеристы бригады морской пехоты Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ вместе с пунктом временной дислокации, в котором укронацисты проходили ротацию", - сообщили в военном ведомстве.
Артиллеристы-морпехи Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по живой силе, бронетехнике, пунктам управления, пунктам временной дислокации ВСУ, пунктам управления БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепр (река)Херсонская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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