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Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ

Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ - РИА Новости, 08.07.2025

Морпехи Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ

Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в пункте временной... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T05:04:00+03:00

2025-07-08T05:04:00+03:00

2025-07-08T05:05:00+03:00

специальная военная операция на украине

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днепр (река)

херсонская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 8 июл - РИА Новости. Артиллеристы морской пехоты Северного флота из состава группировки войск "Днепр" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу в пункте временной дислокации на острове на Днепре в Херсонской области, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушная разведка в режиме реального времени обнаружила диверсионную группу укронацистов на одном из островов на Днепре. Расчет 122-миллиметрового орудия Д-30, получив разведданные, выдвинулся на позицию. Слаженными действиями с минимальным расходом боеприпасов артиллеристы бригады морской пехоты Северного флота уничтожили диверсионную группу ВСУ вместе с пунктом временной дислокации, в котором укронацисты проходили ротацию", - сообщили в военном ведомстве. Артиллеристы-морпехи Северного флота из состава группировки войск "Днепр" продолжают наносить удары по живой силе, бронетехнике, пунктам управления, пунктам временной дислокации ВСУ, пунктам управления БПЛА.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днепр (река), херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)