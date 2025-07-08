https://ria.ru/20250708/moldaviya-2027896542.html

Молдавская оппозиция провела акцию против цензуры онлайн-пространства

Молдавская оппозиция провела акцию против цензуры онлайн-пространства - РИА Новости, 08.07.2025

Молдавская оппозиция провела акцию против цензуры онлайн-пространства

Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела акцию против цензуры у здания Совета по телевидению и радио (СТР), считая диктаторскими новые поправки... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:11:00+03:00

2025-07-08T14:11:00+03:00

2025-07-08T14:26:00+03:00

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КИШИНЕВ, 8 июл - РИА Новости. Оппозиционная молдавская партия "Сердце Молдовы" провела акцию против цензуры у здания Совета по телевидению и радио (СТР), считая диктаторскими новые поправки в закон, которые ужесточают регулирование онлайн-пространства, заявила лидер политформирования Ирина Влах. Правительство Молдавии 18 июня одобрило поправки в Кодекс о телевидении и радиовещании, расширяющие полномочия медиа-регулятора и вводящих жёсткие ограничения в онлайн-пространстве. Новый законопроект позволяет Совету по теле-радиовещанию блокировать сайты, соцсети и даже Telegram-каналы под предлогом борьбы с "дезинформацией". Вводится механизм "доверенных информаторов" — структур, которые могут напрямую жаловаться на "вредоносный" контент. За нарушение новых правил предусмотрены штрафы до 200 тысяч леев (11 тысяч долларов). Несмотря на критику со стороны Венецианской комиссии, инициатива получила одобрение, что, по мнению молдавских экспертов - юристов, медиаменеджеров, правозащитников , открывает путь к политически мотивированной цензуре и репрессиям в медиа-среде. "Активисты "Сердце Молдовы" "переименовали" Совет по телевидению и радио, присвоив ему более подходящее название - Совет по цензуре ПДС (правящей партии "Действие и солидарность" - ред.), а также заявили, что распустят аудиовизуальный орган после прихода партии в парламент 28 сентября. Акция стала ответом "Сердце Молдовы" на готовящийся диктаторский закон ПДС, который наделяет СТР ещё большими полномочиями по цензуре", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге Влах. По словам представителя партии Виктора Топала, главная цель правящей партии - установить политическую цензуру в интернете. "Именно для этого они принимают поправки в Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах. Перед началом избирательной кампании ПДС хочет ликвидировать последний островок свободы слова и установить контроль над блогерами и интернет-СМИ", - заявил Топал. Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250708/moldavija-2027896035.html

https://ria.ru/20250707/sandu-2027742268.html

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