https://ria.ru/20250708/moldaviya-2027180006.html

"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины

"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины - РИА Новости, 08.07.2025

"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины

Власти Молдавии хотят почти на десять лет посадить в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул. Тем самым режим пытается запугать оппозицию накануне парламентских... РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T08:00:00+03:00

2025-07-08T08:00:00+03:00

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задержание главы гагаузии гуцул

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии хотят почти на десять лет посадить в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул. Тем самым режим пытается запугать оппозицию накануне парламентских выборов, которые могут покончить с авторитарным правлением Майи Санду. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Вердикт за деньгиПрокуратура потребовала приговорить Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Также обвинение добивается для нее запрета занимать руководящие должности на протяжении пяти лет. По версии следствия, с 2019 по 2022-й Гуцул перевела из России в "Шор" 42,5 миллиона леев (свыше 200 миллионов рублей). Суд огласит приговор 5 августа.Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке улететь в Турцию. Перед этим Молдавию уже покинули несколько видных сторонников опального олигарха Илана Шора, которых обвиняли в различных преступлениях. В связи с этим силовики заявили, что глава Гагаузии тоже пытается скрыться от правосудия. До 9 апреля ее держали под стражей, а затем отправили под домашний арест.Адвокат Гуцул Сергей Морару уверен, что у прокуратуры нет никаких доказательств ее вины. "Она была в партии простым секретарем. Как она могла определять источники финансирования? У нее не было таких полномочий", — утверждает защитник. По его словам, Гуцул обвиняют только потому, что она занимает должность главы Гагаузии."Это дело направлено исключительно на то, чтобы устранить меня как оппозиционного политика", — согласна его подзащитная.Кроме того, Морару настаивает, что обвинение фальсифицирует показания свидетелей —силовики интерпретируют полученную информацию так, как им удобно. "Факты говорят сами за себя: башкан Евгения Гуцул невиновна — это подтверждают как постановления, так и материалы дела", — заявил адвокат в ходе заседания суда 3 июля.Примечательно, что Гуцул пользуется общественной поддержкой. В частности, в ее защиту выступил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Он призвал православных верующих Молдавии молиться за главу Гагаузии, а судей — к беспристрастности при рассмотрении дела. "Я обращаюсь к вам, братья православные, и призываю всех к молитве, к молитвенному стоянию за Евгению Гуцул и за всех тех, кто ходит ныне по судам за совершенно безвинные паломничества по святым местам", — заявил Маркелл.Также ее поддержал экс-глава государства Игорь Додон. "Как пятый президент Молдавии категорически осуждаю политическую расправу над Гуцул. Это подрывает основы правового государства. В демократическом обществе не может быть места судебным решениям, которые мотивированы исключительно политическими соображениями. <…> Особенное возмущение вызывает тот факт, что власти в лице Майи Санду решились на открытое издевательство над матерью двух маленьких детей", — подчеркнул Додон.Кроме того, 3 июля сотни людей вышли на акцию протеста к зданию суда в Кишиневе, где рассматривали дело башкана. Активисты скандировали "Евгения — наш герой", "Правда восторжествует" и тому подобные лозунги.Карточный домикВпрочем, даже если Гуцул приговорят к девяти годам лишения свободы, ей не обязательно придется отбывать наказание полностью. В частности, последние опросы показали, что правящая партия "Действие и солидарность" вряд ли получит большинство на парламентских выборах в октябре. Это значит, что главная противница Гуцул — Санду — рискует лишиться контроля над правительством, а затем и над всей вертикалью власти, так как она возглавляет парламентскую республику.Например, по данным компании iData, с начала года рейтинг президентской партии колеблется между 26,8% и 27,5%. С одной стороны, она остается самой популярной политической силой в стране, а с другой — скорее всего, не сможет самостоятельно сформировать правительство после очередных выборов. Правда, в опросе не участвовали представители диаспоры. Судя по всему, Санду надеется, что заграница вновь ей поможет.Тем не менее социологи выявили большую группу неопределившихся избирателей. С февраля по июнь она увеличилась с 26,4 до 33,9% респондентов. То есть каждый третий взрослый молдаванин в глубокой апатии, указывают эксперты. В iData считают, что эта группа делает предстоящие выборы непредсказуемыми, поскольку ее представители могут проголосовать против команды Санду.Впрочем, большинство оппозиционных партий теряют, а не набирают популярность. Как сказано в докладе iData, с февраля по июнь "Партия социалистов" экс-президента Игоря Додона потеряла 2,6% избирателей, сейчас за нее готовы голосовать только 10,9%. Блок "Победа" Шора тоже "похудел" с 11,8 до 10,3%. Еще хуже себя чувствует "Наша партия" Ренато Усатого. Ее поддержка сократилась с 5,1 до 2,8%, а значит, она может не преодолеть избирательный барьер.Зато набирает популярность блок "Альтернатива", созданный при участии мэра Кишинева Иона Чебана и бывшего генпрокурора и кандидата в президенты Александра Стояногло. С начала года ее рейтинг вырос с 3,9 до 6,9%. При этом организация была создана только 31 января и продолжает набирать узнаваемость в республике.Социологический институт IMAS тоже зафиксировал нехватку голосов партии Санду для победы на парламентских выборах. Правда, в организации пришли к выводу, что следующее правительство сформирует "Партия социалистов", если объединит вокруг себя три другие левые организации — "Партию коммунистов", "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Вместе они наберут 34,8% голосов, в то время как "Действие и солидарность" может рассчитывать только на 30%. В свою очередь, "Альтернатива", по версии IMAS, пользуется поддержкой 11,4%, а "Победа" —- 9,5%.Также следует отметить, что, согласно молдавским законам, партии, связанные с "Шором", не могут участвовать в выборах. Таким образом, власти не дадут избирателям проголосовать за "Победу", но ее избиратели могут поддержать другие оппозиционные силы.Долгая дорога к свободеДоктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что суд над Гуцул — часть предвыборной кампании партии Санду."Процесс абсолютно необъективен и носит политический характер. Власти с особым цинизмом подходят к ее делу и ясно дают понять: любая попытка оппонировать правящему режиму может закончиться тюрьмой. Санду делает все для того, чтобы ее "Действие и солидарность" победила. После этого она намерена всерьез взяться за Гагаузию", — говорит Харитонова.Политический аналитик Дмитрий Кисеев также считает судебный процесс над Гуцул политически мотивированным."Ни одно ходатайство адвоката не приняли. Значит, кто-то торопил судью и давил на него. При этом я не думаю, что Гуцул дадут девять лет. Скорее, власти закроют ее на четыре-пять лет, а после выборов приговор еще смягчат. Что касается Гагаузии, то там, видимо, пройдут досрочные выборы главы автономии. Например, их могут провести в ноябре, параллельно с выборами в Народное собрание Гагаузии. Другое дело, что у Санду все равно не будет лояльного кандидата", — объясняет Кисеев.По словам эксперта, сейчас Санду использует суд над Гуцул для того, чтобы консолидировать свой электорат, продемонстрировав ему борьбу с коррупцией. Таким образом, ее партия получит около 40% голосов избирателей на октябрьских выборах, а затем придется искать партнера для формирования правящей коалиции. Но оппозиция тоже сплотилась из-за дела Гуцул и не намерена сдаваться.

https://ria.ru/20250622/pridnestrove-2023907914.html

https://ria.ru/20250530/storonnik-2019586898.html

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в мире, гагаузия, европа, россия, майя санду, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул