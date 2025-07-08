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"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины - РИА Новости, 08.07.2025
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08:00 08.07.2025 (обновлено: 14:02 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/moldaviya-2027180006.html
"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины
"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины - РИА Новости, 08.07.2025
"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины
Власти Молдавии хотят почти на десять лет посадить в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул. Тем самым режим пытается запугать оппозицию накануне парламентских... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T08:00:00+03:00
2025-07-08T14:02:00+03:00
в мире
гагаузия
европа
россия
майя санду
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027895037_0:0:3113:1752_1920x0_80_0_0_a8335655c26811b86f21242fcff207b9.jpg
МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии хотят почти на десять лет посадить в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул. Тем самым режим пытается запугать оппозицию накануне парламентских выборов, которые могут покончить с авторитарным правлением Майи Санду. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.Вердикт за деньгиПрокуратура потребовала приговорить Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Также обвинение добивается для нее запрета занимать руководящие должности на протяжении пяти лет. По версии следствия, с 2019 по 2022-й Гуцул перевела из России в "Шор" 42,5 миллиона леев (свыше 200 миллионов рублей). Суд огласит приговор 5 августа.Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке улететь в Турцию. Перед этим Молдавию уже покинули несколько видных сторонников опального олигарха Илана Шора, которых обвиняли в различных преступлениях. В связи с этим силовики заявили, что глава Гагаузии тоже пытается скрыться от правосудия. До 9 апреля ее держали под стражей, а затем отправили под домашний арест.Адвокат Гуцул Сергей Морару уверен, что у прокуратуры нет никаких доказательств ее вины. "Она была в партии простым секретарем. Как она могла определять источники финансирования? У нее не было таких полномочий", — утверждает защитник. По его словам, Гуцул обвиняют только потому, что она занимает должность главы Гагаузии."Это дело направлено исключительно на то, чтобы устранить меня как оппозиционного политика", — согласна его подзащитная.Кроме того, Морару настаивает, что обвинение фальсифицирует показания свидетелей —силовики интерпретируют полученную информацию так, как им удобно. "Факты говорят сами за себя: башкан Евгения Гуцул невиновна — это подтверждают как постановления, так и материалы дела", — заявил адвокат в ходе заседания суда 3 июля.Примечательно, что Гуцул пользуется общественной поддержкой. В частности, в ее защиту выступил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Он призвал православных верующих Молдавии молиться за главу Гагаузии, а судей — к беспристрастности при рассмотрении дела. "Я обращаюсь к вам, братья православные, и призываю всех к молитве, к молитвенному стоянию за Евгению Гуцул и за всех тех, кто ходит ныне по судам за совершенно безвинные паломничества по святым местам", — заявил Маркелл.Также ее поддержал экс-глава государства Игорь Додон. "Как пятый президент Молдавии категорически осуждаю политическую расправу над Гуцул. Это подрывает основы правового государства. В демократическом обществе не может быть места судебным решениям, которые мотивированы исключительно политическими соображениями. &lt;…&gt; Особенное возмущение вызывает тот факт, что власти в лице Майи Санду решились на открытое издевательство над матерью двух маленьких детей", — подчеркнул Додон.Кроме того, 3 июля сотни людей вышли на акцию протеста к зданию суда в Кишиневе, где рассматривали дело башкана. Активисты скандировали "Евгения — наш герой", "Правда восторжествует" и тому подобные лозунги.Карточный домикВпрочем, даже если Гуцул приговорят к девяти годам лишения свободы, ей не обязательно придется отбывать наказание полностью. В частности, последние опросы показали, что правящая партия "Действие и солидарность" вряд ли получит большинство на парламентских выборах в октябре. Это значит, что главная противница Гуцул — Санду — рискует лишиться контроля над правительством, а затем и над всей вертикалью власти, так как она возглавляет парламентскую республику.Например, по данным компании iData, с начала года рейтинг президентской партии колеблется между 26,8% и 27,5%. С одной стороны, она остается самой популярной политической силой в стране, а с другой — скорее всего, не сможет самостоятельно сформировать правительство после очередных выборов. Правда, в опросе не участвовали представители диаспоры. Судя по всему, Санду надеется, что заграница вновь ей поможет.Тем не менее социологи выявили большую группу неопределившихся избирателей. С февраля по июнь она увеличилась с 26,4 до 33,9% респондентов. То есть каждый третий взрослый молдаванин в глубокой апатии, указывают эксперты. В iData считают, что эта группа делает предстоящие выборы непредсказуемыми, поскольку ее представители могут проголосовать против команды Санду.Впрочем, большинство оппозиционных партий теряют, а не набирают популярность. Как сказано в докладе iData, с февраля по июнь "Партия социалистов" экс-президента Игоря Додона потеряла 2,6% избирателей, сейчас за нее готовы голосовать только 10,9%. Блок "Победа" Шора тоже "похудел" с 11,8 до 10,3%. Еще хуже себя чувствует "Наша партия" Ренато Усатого. Ее поддержка сократилась с 5,1 до 2,8%, а значит, она может не преодолеть избирательный барьер.Зато набирает популярность блок "Альтернатива", созданный при участии мэра Кишинева Иона Чебана и бывшего генпрокурора и кандидата в президенты Александра Стояногло. С начала года ее рейтинг вырос с 3,9 до 6,9%. При этом организация была создана только 31 января и продолжает набирать узнаваемость в республике.Социологический институт IMAS тоже зафиксировал нехватку голосов партии Санду для победы на парламентских выборах. Правда, в организации пришли к выводу, что следующее правительство сформирует "Партия социалистов", если объединит вокруг себя три другие левые организации — "Партию коммунистов", "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Вместе они наберут 34,8% голосов, в то время как "Действие и солидарность" может рассчитывать только на 30%. В свою очередь, "Альтернатива", по версии IMAS, пользуется поддержкой 11,4%, а "Победа" —- 9,5%.Также следует отметить, что, согласно молдавским законам, партии, связанные с "Шором", не могут участвовать в выборах. Таким образом, власти не дадут избирателям проголосовать за "Победу", но ее избиратели могут поддержать другие оппозиционные силы.Долгая дорога к свободеДоктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что суд над Гуцул — часть предвыборной кампании партии Санду."Процесс абсолютно необъективен и носит политический характер. Власти с особым цинизмом подходят к ее делу и ясно дают понять: любая попытка оппонировать правящему режиму может закончиться тюрьмой. Санду делает все для того, чтобы ее "Действие и солидарность" победила. После этого она намерена всерьез взяться за Гагаузию", — говорит Харитонова.Политический аналитик Дмитрий Кисеев также считает судебный процесс над Гуцул политически мотивированным."Ни одно ходатайство адвоката не приняли. Значит, кто-то торопил судью и давил на него. При этом я не думаю, что Гуцул дадут девять лет. Скорее, власти закроют ее на четыре-пять лет, а после выборов приговор еще смягчат. Что касается Гагаузии, то там, видимо, пройдут досрочные выборы главы автономии. Например, их могут провести в ноябре, параллельно с выборами в Народное собрание Гагаузии. Другое дело, что у Санду все равно не будет лояльного кандидата", — объясняет Кисеев.По словам эксперта, сейчас Санду использует суд над Гуцул для того, чтобы консолидировать свой электорат, продемонстрировав ему борьбу с коррупцией. Таким образом, ее партия получит около 40% голосов избирателей на октябрьских выборах, а затем придется искать партнера для формирования правящей коалиции. Но оппозиция тоже сплотилась из-за дела Гуцул и не намерена сдаваться.
https://ria.ru/20250622/pridnestrove-2023907914.html
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в мире, гагаузия, европа, россия, майя санду, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Гагаузия, Европа, Россия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул
"Издеваются над детьми". Еще одна страна последовала примеру Украины

Политолог Кисеев: Суд над Гуцул поможет партии Санду набрать 40% голосов

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов в Кишиневе
Сотрудники правоохранительных органов в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Сотрудники правоохранительных органов в Кишиневе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Власти Молдавии хотят почти на десять лет посадить в тюрьму главу Гагаузии Евгению Гуцул. Тем самым режим пытается запугать оппозицию накануне парламентских выборов, которые могут покончить с авторитарным правлением Майи Санду. Что происходит в Кишиневе — в материале РИА Новости.

Вердикт за деньги

Прокуратура потребовала приговорить Евгению Гуцул к девяти годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании партии "Шор". Также обвинение добивается для нее запрета занимать руководящие должности на протяжении пяти лет. По версии следствия, с 2019 по 2022-й Гуцул перевела из России в "Шор" 42,5 миллиона леев (свыше 200 миллионов рублей). Суд огласит приговор 5 августа.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Глава Гагаузии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе
Напомним, Гуцул задержали 25 марта в аэропорту Кишинева при попытке улететь в Турцию. Перед этим Молдавию уже покинули несколько видных сторонников опального олигарха Илана Шора, которых обвиняли в различных преступлениях. В связи с этим силовики заявили, что глава Гагаузии тоже пытается скрыться от правосудия. До 9 апреля ее держали под стражей, а затем отправили под домашний арест.
Адвокат Гуцул Сергей Морару уверен, что у прокуратуры нет никаких доказательств ее вины. "Она была в партии простым секретарем. Как она могла определять источники финансирования? У нее не было таких полномочий", — утверждает защитник. По его словам, Гуцул обвиняют только потому, что она занимает должность главы Гагаузии.
"Это дело направлено исключительно на то, чтобы устранить меня как оппозиционного политика", — согласна его подзащитная.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Кроме того, Морару настаивает, что обвинение фальсифицирует показания свидетелей —силовики интерпретируют полученную информацию так, как им удобно. "Факты говорят сами за себя: башкан Евгения Гуцул невиновна — это подтверждают как постановления, так и материалы дела", — заявил адвокат в ходе заседания суда 3 июля.
Примечательно, что Гуцул пользуется общественной поддержкой. В частности, в ее защиту выступил архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл. Он призвал православных верующих Молдавии молиться за главу Гагаузии, а судей — к беспристрастности при рассмотрении дела. "Я обращаюсь к вам, братья православные, и призываю всех к молитве, к молитвенному стоянию за Евгению Гуцул и за всех тех, кто ходит ныне по судам за совершенно безвинные паломничества по святым местам", — заявил Маркелл.
© Sputnik Молдова 2.0/TelegramАрхиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл был задержан в аэропорту Кишинева
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл был задержан в аэропорту Кишинева - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Архиепископ Бельцкий и Фалештский Маркелл был задержан в аэропорту Кишинева
Также ее поддержал экс-глава государства Игорь Додон. "Как пятый президент Молдавии категорически осуждаю политическую расправу над Гуцул. Это подрывает основы правового государства. В демократическом обществе не может быть места судебным решениям, которые мотивированы исключительно политическими соображениями. <…> Особенное возмущение вызывает тот факт, что власти в лице Майи Санду решились на открытое издевательство над матерью двух маленьких детей", — подчеркнул Додон.
Кроме того, 3 июля сотни людей вышли на акцию протеста к зданию суда в Кишиневе, где рассматривали дело башкана. Активисты скандировали "Евгения — наш герой", "Правда восторжествует" и тому подобные лозунги.
Участники акции Бессмертный полк в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
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Карточный домик

Впрочем, даже если Гуцул приговорят к девяти годам лишения свободы, ей не обязательно придется отбывать наказание полностью. В частности, последние опросы показали, что правящая партия "Действие и солидарность" вряд ли получит большинство на парламентских выборах в октябре. Это значит, что главная противница Гуцул — Санду — рискует лишиться контроля над правительством, а затем и над всей вертикалью власти, так как она возглавляет парламентскую республику.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Например, по данным компании iData, с начала года рейтинг президентской партии колеблется между 26,8% и 27,5%. С одной стороны, она остается самой популярной политической силой в стране, а с другой — скорее всего, не сможет самостоятельно сформировать правительство после очередных выборов. Правда, в опросе не участвовали представители диаспоры. Судя по всему, Санду надеется, что заграница вновь ей поможет.
Тем не менее социологи выявили большую группу неопределившихся избирателей. С февраля по июнь она увеличилась с 26,4 до 33,9% респондентов. То есть каждый третий взрослый молдаванин в глубокой апатии, указывают эксперты. В iData считают, что эта группа делает предстоящие выборы непредсказуемыми, поскольку ее представители могут проголосовать против команды Санду.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкЭкс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло с супругой голосуют во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло с супругой голосуют во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло с супругой голосуют во втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Впрочем, большинство оппозиционных партий теряют, а не набирают популярность. Как сказано в докладе iData, с февраля по июнь "Партия социалистов" экс-президента Игоря Додона потеряла 2,6% избирателей, сейчас за нее готовы голосовать только 10,9%. Блок "Победа" Шора тоже "похудел" с 11,8 до 10,3%. Еще хуже себя чувствует "Наша партия" Ренато Усатого. Ее поддержка сократилась с 5,1 до 2,8%, а значит, она может не преодолеть избирательный барьер.
Зато набирает популярность блок "Альтернатива", созданный при участии мэра Кишинева Иона Чебана и бывшего генпрокурора и кандидата в президенты Александра Стояногло. С начала года ее рейтинг вырос с 3,9 до 6,9%. При этом организация была создана только 31 января и продолжает набирать узнаваемость в республике.
© AP Photo / Vadim GhirdaЛюди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Люди голосуют на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Социологический институт IMAS тоже зафиксировал нехватку голосов партии Санду для победы на парламентских выборах. Правда, в организации пришли к выводу, что следующее правительство сформирует "Партия социалистов", если объединит вокруг себя три другие левые организации — "Партию коммунистов", "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы". Вместе они наберут 34,8% голосов, в то время как "Действие и солидарность" может рассчитывать только на 30%. В свою очередь, "Альтернатива", по версии IMAS, пользуется поддержкой 11,4%, а "Победа" —- 9,5%.
Также следует отметить, что, согласно молдавским законам, партии, связанные с "Шором", не могут участвовать в выборах. Таким образом, власти не дадут избирателям проголосовать за "Победу", но ее избиратели могут поддержать другие оппозиционные силы.
Участники марша против ЕС в городе Комрат, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Долгая дорога к свободе

Доктор политических наук, профессор РАНХиГС Наталья Харитонова считает, что суд над Гуцул — часть предвыборной кампании партии Санду.
"Процесс абсолютно необъективен и носит политический характер. Власти с особым цинизмом подходят к ее делу и ясно дают понять: любая попытка оппонировать правящему режиму может закончиться тюрьмой. Санду делает все для того, чтобы ее "Действие и солидарность" победила. После этого она намерена всерьез взяться за Гагаузию", — говорит Харитонова.
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© РИА Новости / Родион Прока
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Пикет сторонников главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда в Кишиневе
Политический аналитик Дмитрий Кисеев также считает судебный процесс над Гуцул политически мотивированным.
"Ни одно ходатайство адвоката не приняли. Значит, кто-то торопил судью и давил на него. При этом я не думаю, что Гуцул дадут девять лет. Скорее, власти закроют ее на четыре-пять лет, а после выборов приговор еще смягчат. Что касается Гагаузии, то там, видимо, пройдут досрочные выборы главы автономии. Например, их могут провести в ноябре, параллельно с выборами в Народное собрание Гагаузии. Другое дело, что у Санду все равно не будет лояльного кандидата", — объясняет Кисеев.
© SputnikСторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда Кишинева
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда Кишинева - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
© Sputnik
Сторонники главы Гагаузии Евгении Гуцул у здания суда Кишинева
По словам эксперта, сейчас Санду использует суд над Гуцул для того, чтобы консолидировать свой электорат, продемонстрировав ему борьбу с коррупцией. Таким образом, ее партия получит около 40% голосов избирателей на октябрьских выборах, а затем придется искать партнера для формирования правящей коалиции. Но оппозиция тоже сплотилась из-за дела Гуцул и не намерена сдаваться.
 
В миреГагаузияЕвропаРоссияМайя СандуЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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