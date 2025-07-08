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Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор - РИА Новости, 08.07.2025
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14:09 08.07.2025
https://ria.ru/20250708/moldavija-2027896035.html
Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор
Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор - РИА Новости, 08.07.2025
Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор
Жителей Молдавии не сломить разрушительным западным влиянием и ЛГБТ-пропагандой* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил лидер... РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:09:00+03:00
2025-07-08T14:09:00+03:00
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КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Жителей Молдавии не сломить разрушительным западным влиянием и ЛГБТ-пропагандой* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в связи с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. "Сегодня особенный день для всех, кто почитает традиционные ценности и семейные устои, — День семьи, любви и верности. В наше время двойных стандартов семья остается самой надежной опорой для каждого. Молдаване ценят свои семьи, поэтому их не сломить разрушительным западным влиянием. Все, кто несет на нашу Родину ЛГБТ-пропаганду*, уйдут с позором", - написал Шор в своем Telegram-канале. По его словам, молдавская семья по-прежнему крепка и нерушима. "Уверен, так будет и впредь", - подчеркнул он. Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции. Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
https://ria.ru/20250707/moldavija-2027773940.html
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молдавия, россия, илан шор, в мире
Молдавия, Россия, Илан Шор, В мире
Жителей Молдавии не сломить западным влиянием, заявил Шор

Шор: жителей Молдавии не сломить западным влиянием и ЛГБТ-пропагандой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПолитик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа"
Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока Победа - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Политик Илан Шор на съезде оппозиционного молдавского блока "Победа" . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 8 июл — РИА Новости. Жителей Молдавии не сломить разрушительным западным влиянием и ЛГБТ-пропагандой* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), заявил лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор в связи с Днем семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.
"Сегодня особенный день для всех, кто почитает традиционные ценности и семейные устои, — День семьи, любви и верности. В наше время двойных стандартов семья остается самой надежной опорой для каждого. Молдаване ценят свои семьи, поэтому их не сломить разрушительным западным влиянием. Все, кто несет на нашу Родину ЛГБТ-пропаганду*, уйдут с позором", - написал Шор в своем Telegram-канале.
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По его словам, молдавская семья по-прежнему крепка и нерушима. "Уверен, так будет и впредь", - подчеркнул он.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ-сообщества*. Церковь обращает внимание, что каждый раз во время маршей и фестивалей происходят столкновения сторонников и противников этих акций, которые заканчиваются только после вмешательства полиции.
Согласно соцопросам, проводимых в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
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