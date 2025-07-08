Мишустин рассказал о потребности гражданских отраслей в кадрах
Мишустин: гражданские отрасли обрабатывающей промышленности нуждаются в кадрах
© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Потребность гражданских отраслей обрабатывающей промышленности до 2030 года в кадрах составляет свыше 2,2 миллиона человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Мы актуализировали кадровый прогноз. И теперь ожидаем, что гражданским отраслям до 2030 года потребуется привлечь еще свыше двух миллионов двухсот тысяч человек. Примерно две трети от общей потребности составляют сотрудники со средним профессиональным образованием", - сказал Мишустин в рамках стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" на международной промышленной выставке "Иннопром".
Премьер отметил, что правительство для решения кадрового вопроса активно открывает передовые инженерные школы. "На сегодня создали 50 таких учебных центров при участии почти 200 высокотехнологичных компаний. По программе "Профессионалитет" уже действуют более 150 образовательно-производственных кластеров − в машиностроении, легкой, лесной, металлургической, радиоэлектронной, химической и других отраслях", - добавил Мишустин.