Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции
Мишустин дал поручение по поддержке локализации высокотехнологичной продукции
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу России разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции в сегментах, которые еще только осваиваются в стране.
"В случае с еще осваиваемыми сегментами - например, отдельными направлениями микро- и радиоэлектроники - это очень сложная задача. Тем не менее, для настоящего индустриального прорыва её необходимо решить - разработать и внедрить механизм поддержки локализации именно такой высокотехнологичной продукции. Здесь я прошу министерство промышленности и торговли совместно с коллегами подготовить перечень приоритетных товарных категорий и нормативную базу для запуска этой инициативы", - сказал глава правительства на пленарном заседании.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.