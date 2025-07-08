https://ria.ru/20250708/mishustin-2027929922.html

Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции

Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу России разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции в сегментах, которые еще РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T15:08:00+03:00

2025-07-08T15:08:00+03:00

2025-07-08T15:46:00+03:00

экономика

технологии

россия

екатеринбург

михаил мишустин

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу России разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции в сегментах, которые еще только осваиваются в стране. "В случае с еще осваиваемыми сегментами - например, отдельными направлениями микро- и радиоэлектроники - это очень сложная задача. Тем не менее, для настоящего индустриального прорыва её необходимо решить - разработать и внедрить механизм поддержки локализации именно такой высокотехнологичной продукции. Здесь я прошу министерство промышленности и торговли совместно с коллегами подготовить перечень приоритетных товарных категорий и нормативную базу для запуска этой инициативы", - сказал глава правительства на пленарном заседании. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

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экономика, технологии, россия, екатеринбург, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иннопром