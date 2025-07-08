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Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 08.07.2025
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15:08 08.07.2025 (обновлено: 15:46 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027929922.html
Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции
Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу России разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции в сегментах, которые еще РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T15:08:00+03:00
2025-07-08T15:46:00+03:00
экономика
технологии
россия
екатеринбург
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу России разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции в сегментах, которые еще только осваиваются в стране. "В случае с еще осваиваемыми сегментами - например, отдельными направлениями микро- и радиоэлектроники - это очень сложная задача. Тем не менее, для настоящего индустриального прорыва её необходимо решить - разработать и внедрить механизм поддержки локализации именно такой высокотехнологичной продукции. Здесь я прошу министерство промышленности и торговли совместно с коллегами подготовить перечень приоритетных товарных категорий и нормативную базу для запуска этой инициативы", - сказал глава правительства на пленарном заседании. Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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экономика, технологии, россия, екатеринбург, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), иннопром
Экономика, Технологии, Россия, Екатеринбург, Михаил Мишустин, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Иннопром
Мишустин дал поручение по поддержке высокотехнологичной продукции

Мишустин дал поручение по поддержке локализации высокотехнологичной продукции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв" в рамках Международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. 8 июля 2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу России разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции в сегментах, которые еще только осваиваются в стране.
"В случае с еще осваиваемыми сегментами - например, отдельными направлениями микро- и радиоэлектроники - это очень сложная задача. Тем не менее, для настоящего индустриального прорыва её необходимо решить - разработать и внедрить механизм поддержки локализации именно такой высокотехнологичной продукции. Здесь я прошу министерство промышленности и торговли совместно с коллегами подготовить перечень приоритетных товарных категорий и нормативную базу для запуска этой инициативы", - сказал глава правительства на пленарном заседании.
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает самолет Ил-114-300 в аэропорту Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
Мишустин осмотрел самолет Ил-114-300 на выставке "Иннопром"
Вчера, 12:47
 
ЭкономикаТехнологииРоссияЕкатеринбургМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Иннопром
 
 
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