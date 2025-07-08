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Мишустин призвал усилить работу по популяризации рабочих профессий в России - РИА Новости, 08.07.2025
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14:56 08.07.2025 (обновлено: 14:59 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027920086.html
Мишустин призвал усилить работу по популяризации рабочих профессий в России
Мишустин призвал усилить работу по популяризации рабочих профессий в России - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин призвал усилить работу по популяризации рабочих профессий в России
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить работу по популяризации инженерных и рабочих профессии в России. РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:56:00+03:00
2025-07-08T14:59:00+03:00
общество
михаил мишустин
россия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить работу по популяризации инженерных и рабочих профессии в России."Необходимо усилить работу по популяризации инженерных рабочих специальностей и профессий, разрабатывать новые эффективные проекты по профориентации ребят, развивать промышленный туризм, запускать и другие инициативы, которые, в первую очередь, помогут школьникам и студентам сделать выбор в пользу будущей карьеры в машиностроении и обрабатывающем секторе", - сказал глава правительства на пленарном заседании международной выставки "Иннопром".Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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общество, михаил мишустин, россия, екатеринбург
Общество, Михаил Мишустин, Россия, Екатеринбург
Мишустин призвал усилить работу по популяризации рабочих профессий в России

Мишустин призвал усилить работу по популяризации инженерных и рабочих профессий

© РИА Новости / Александр Миридонов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Александр Миридонов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить работу по популяризации инженерных и рабочих профессии в России.
"Необходимо усилить работу по популяризации инженерных рабочих специальностей и профессий, разрабатывать новые эффективные проекты по профориентации ребят, развивать промышленный туризм, запускать и другие инициативы, которые, в первую очередь, помогут школьникам и студентам сделать выбор в пользу будущей карьеры в машиностроении и обрабатывающем секторе", - сказал глава правительства на пленарном заседании международной выставки "Иннопром".
Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
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ОбществоМихаил МишустинРоссияЕкатеринбург
 
 
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