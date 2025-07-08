https://ria.ru/20250708/mishustin-2027919705.html

Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников

Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников - РИА Новости, 08.07.2025

Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников

Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Он рассказал о РИА Новости, 08.07.2025

2025-07-08T14:56:00+03:00

2025-07-08T14:56:00+03:00

2025-07-08T15:28:00+03:00

михаил мишустин

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технологии

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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Он рассказал о производстве беспилотников, самолетостроении и корабельной отрасли. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.

https://ria.ru/20250708/stanki-2027918823.html

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михаил мишустин, россия, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-114-300, мс-21