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Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников - РИА Новости, 08.07.2025
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14:56 08.07.2025 (обновлено: 15:28 08.07.2025)
https://ria.ru/20250708/mishustin-2027919705.html
Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников
Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников - РИА Новости, 08.07.2025
Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Он рассказал о РИА Новости, 08.07.2025
2025-07-08T14:56:00+03:00
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михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Он рассказал о производстве беспилотников, самолетостроении и корабельной отрасли. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
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михаил мишустин, россия, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ил-114-300, мс-21
Михаил Мишустин, Россия, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Ил-114-300, МС-21

Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства России Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку Иннопром в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства России Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Он рассказал о производстве беспилотников, самолетостроении и корабельной отрасли. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
  • Выпуск беспилотных авиационных систем в России уже в три раза превысил запланированные объемы. Этого удалось достичь в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей БПЛА, включая гражданские.
  • Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность.
  • Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом". Также реализуется целый ряд других востребованных проектов, в частности по созданию вертолетной техники.
  • Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год.
  • Мишустин поручил Минпромторгу разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.
  • Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий.
  • Достижение полного суверенитета в авиастроении остается безусловным приоритетом, Россия планомерно движется к этой цели.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на главной стратегической сессии Технологическое лидерство: индустриальный прорыв в рамках Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге. 8 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Михаил МишустинРоссияТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Ил-114-300МС-21
 
 
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