Мишустин рассказал о резком увеличении объемов производства беспилотников
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
Председатель правительства России Михаил Мишустин осматривает Международную промышленную выставку "Иннопром" в Екатеринбурге
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МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил на главной стратегической сессии "Иннопрома" на тему "Технологическое лидерство: индустриальный прорыв". Он рассказал о производстве беспилотников, самолетостроении и корабельной отрасли. Ключевые заявления — в материале РИА Новости.
- Выпуск беспилотных авиационных систем в России уже в три раза превысил запланированные объемы. Этого удалось достичь в том числе благодаря оказанной государством помощи предприятиям, которые сейчас осваивают создание новых моделей БПЛА, включая гражданские.
- Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем показывает свою высокую эффективность.
- Полностью импортозамещенные самолеты МС-21, "Суперджет", Ил-114 находятся на завершающей стадии сертификации, продолжается работа над "Байкалом". Также реализуется целый ряд других востребованных проектов, в частности по созданию вертолетной техники.
- Поставки в авиакомпании первых самолетов, оснащенных всеми отечественными системами и двигателями, запланированы на 2026 год.
- Мишустин поручил Минпромторгу разработать механизм поддержки локализации высокотехнологичной продукции.
- Россия активно развивает кооперацию в сфере производства критически важного судового оборудования, в производственных процессах задействованы уже более 30 предприятий.
- Достижение полного суверенитета в авиастроении остается безусловным приоритетом, Россия планомерно движется к этой цели.